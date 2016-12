Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: sexualitats El avestruz y los trabajadores del sexo Esconder la cabeza como un avestruz, dar la espalda, estigmatizar o culpabilizar a otros, no suelen ser estrategias útiles a la hora de tratar de mejorar realidades "desagradables". Habitualmente se emplea la frase «esconder la cabeza bajo tierra como un avestruz» para describir la actitud de dar la espalda a un problema, queriendo negar así su existencia en lugar de afrontarlo. Es una forma de actuar cómoda, pero del todo inútil a la hora de solventar conflictos. Los problemas no atendidos no suelen mejorar o desaparecer por si solos, como mucho se quedan como están, o empeoran. Tampoco sirve de nada echarle las culpas a otros, un vicio inmovilista y bastante común. Seamos prácticos.



Un ejemplo de realidad «desagradable» a la que sistemáticamente se da la espalda, se condena a la invisibilidad, y se culpabiliza, es el trabajo sexual.



Si buscas en Wikipedia «trabajo sexual» -termino diferente al de prostitución» aparece la siguiente definición: «Un trabajador sexual es una persona adulta en pleno ejercicio de sus facultades que, sin coacción alguna de terceras personas para ejercer esta actividad, gana dinero u otra forma de retribución mediante el ofrecimiento de un servicio sexual» (1).



Desde el activismo llevado adelante por parte de algunos colectivos de trabajadores sexuales, se optó por el término «trabajo sexual» y no «prostitución» a causa de la connotación negativa que subyace bajo el término «prostituta» (2).



En España, la prostitución no es ilegal, siempre y cuando sea ejercida por una persona adulta y por voluntad propia. Pero sí es constitutivo de delito que un individuo extorsione, fuerce o se lucre de la prostitución de otras personas, independientemente de su edad y de su voluntad (L.O. 10/1995 del Código Penal, cap. V, art. 187 (3). Así y todo, tampoco se puede decir que el estatus de trabajador sexual esté plenamente reconocido ni legal, ni socialmente para la mayoría de trabajadores del sexo. Debe tenerse en cuenta que bajo el término «trabajo sexual» se incluyen trabajos sí reconocidos, como bailarines y bailarinas de striptease, teleoperadoras de líneas eróticas, y actores y actrices porno. A este respecto recomiendo encarecidamente ver la película «The Sessions» de Ben Lewin, estrenada en 2012 (en España bajo el título «Las Sesiones»), que ofrece una perspectiva del trabajo sexual más allá del estereotipo de lo sórdido (4).



¿Es inteligente seguir haciendo el avestruz? ¿Ha mejorado esta realidad por no querer afrontarla de una forma positiva, sin buscar «las culpas»? Lo cierto es que ahí sigue, igual o peor: la falta de reconocimiento suele teñirse de clandestinidad, lo que casi siempre implica peores condiciones laborales, si no inaceptables y conduce a la criminalización, por lo que aquellas personas que ejercen el trabajo sexual se encontrarán en riesgo de ser explotadas o incluso esclavizadas. Si no existes, es difícil denunciar y defenderte.



Podríamos escribir páginas analizando el por qué de la existencia la prostitución. Porque si existe, será por algo, y es posible que la propia estructura social patriarcal conduzca a ciertas personas a pagar por servicios sexuales a los que de otra forma no tendrían acceso para satisfacer sus necesidades. En tanto este conflicto de insatisfacción sexual que conduce al comercio con el sexo se llega a afrontar e incluso a solventar -¡uff!-, es necesario que todos los trabajadores sexuales tengan los mismos derechos laborales y reconocimiento social que cualquier otra clase de trabajador, de lo contrario se les arrincona, estigmatiza, margina y quedan inermes en caso de abusos, como el impago, la agresión, la violación y la explotación por parte de terceros.



De nada sirve esconder la cabeza como los avestruces. Lo útil será afrontar la realidad, nos guste o no, y tratar de mejorarla. Por cierto... no es cierto que los avestruces escondan la cabeza bajo tierra cuando ven el peligro venir... ¡No son tontos! Lo más que llegan a hacer es bajar la cabeza a ras del suelo para pasar desapercibidos y parecer un arbusto. Aunque lo más normal es que salgan corriendo velozmente ante una amenaza, o si la confrontación es inevitable, se defiendan con sus poderosas patas.



Para terminar, quiero dejar una perla de la literatura clásica:



«Hombres necios que acusáis

a la mujer sin razón,

sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis.

(...)

¿O cuál es más de culpar,

aunque cualquiera mal haga:

la que peca por la paga

o el que paga por pecar?

¿Pues para qué os espantáis

de la culpa que tenéis?

Queredlas cual las hacéis

o hacedlas cual las buscáis.»

Fragmentos del poema «Hombres necios que acusáis», de Sor Juana Inés de la Cruz.



(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador_sexual

(2) Avalle G, Brandán Zehnder MG. El cuerpo entre la lucha y el trabajo: el caso de las trabajadoras sexuales de la ciudad de Córdoba. Revista Pequén. 2011; 1(1): 93-107. http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/265/el%20cuerpo%20entre%20la%2

Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual AMMAR (Asociacion de Mujeres Meretrices de Argentina): http://redreconocimientotrabajosexual.blogspot.com.es/

Colectivo Hetaira: http://www.colectivohetaira.org/web/ique-es-hetaira.html

(3) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Capítulo V. Artículo 187:

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf

(4) Película «The sessions» (Las sesiones): http://www.filmaffinity.com/es/film189922.html



COPYLEFT DEL TEXTO (CC) RECONOCIMIENTO-NO COMERCIAL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES

Imagen en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ostrich_head_04.jpg

This work licensed under a

