Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sense clasificar Incendi a l’Infoespai de la plaça del Sol El passat 24 de desembre Clica la imatge per una versió més gran

Cap a les tres de la tarda s'ha declarat un incendi a l'Infoespai, un local que comparteixen diverses entitats de Gràcia. El foc ha afectat sobretot la zona de l'Infobotiga, on s'intercanvien llibres de segona mà, però no a la impremta ni les instal·lacions de la televisió comunitària que hi ha darrere. La columna de fum era visible sobretot pel davant de la façana des de la plaça del Sol. Quatre dotacions dels Bombers de Barcelona han extingit l'incendi i han ventilat el local, que estava tancat quan ha començat el foc. Mira també:

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/12/24/incendi-a-linfoespai-de-la-placa-del-sol/



This work is in the public domain afegir comentari ...