Rifa de regalos para el 7 de Enero en CSROA La Quimera [Madrid] en apoyo a les compañeres de Hambach (2€ la papeleta)



El primer lote premiado que no se reclame en el mcartel-rifa-7-enero-verdeomento se reservará y se anunciará en esta página, todos los demás se repartirán el mismo día 7 de Enero en el CSROA La Quimera a partir de las 17:00 horas.



El objetivo de la rifa es apoyar económicamente tanto al bosque y a quienes están allí, como a les compañeres ex-encarcelades.



Todos los productos de la lista son aportaciones individuales solidarias y, por supuesto, 100% vegetarianos.



Para más información sobre los premios o cualquier otra cuestión podréis escribirlo a: libertadpreseshambach ARROBA riseup.net, o preguntar el día del evento. . Mira també:

https://libertadpreseshambach.wordpress.com/2016/12/26/rifa-de-regalos-para-el-7-de-enero-en-csroa-la-quimera-madrid-en-apoyo-a



