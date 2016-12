Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: @rtivisme Conciertos, rifas y charla para el 7 de Enero en el CSROA La Quimera [Madrid] Sábado 7 de Enero a partir de las 17:0cartel-7-de-enero-definitivo-3



Charla: “Acerca del bosque de Hambach y la situación de Siao y Hodei”



Conciertos:



Lilitz

Lutxa de Kamas

Las insumisas

Chhoti Maa



Pinchada: Tonny B. (A las bravas)



Rifa solidaria + Puesto de camisetas solidarias



+ Comida 100% vegetariana

