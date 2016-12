Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Dijous 29/12 - Dinar popular per un habitatge digne! @ Davant de la Kasa de la Muntanya Aprofitem aquestes dates, no us ho perdeu! Clica la imatge per una versió més gran

Dijous 29/12/16



A les 12.00 h



Dinar popular, vermut i jocs



Per un habitatge digne!



Davant la porta de la Kasa de la Muntanya, Av. del Santuari de Sant Josep de la Muntanya 33.



Amb el suport de La Clau, Comissió d'Habitatge de l'Assemblea de Vallcarca.

