Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme [Syria] Syria Freedom Forever. Blog de activistas y revolucionarios sirios a pesar de las nefastas intervenciones del imperialismo occidental y el apoyo del imperialismo no alieado al régimen fascista sirio, las voces de lxs activistas y revolucionrixs sirios intentan hacerse oir gracias a los blogs y redes sociales... https://syriafreedomforever.wordpress.com/



This blog is dedicated to the struggle of the Syrian people in their uprising to overthrow the Assad authoritarian regime and to build a Democratic, Secular, Socialist, Anti imperialist and Pro Resistance Syria!



تكرس هذه المدونة لنضال الشعب السوري في أنتفاضتهم لإسقاط نظام الأسد الاستبدادي و لبناء سوريا جديدة، سوريا ديمقراطية، و إشتراكية، و علمانية، و مكافة ضد الإمبريالية و مؤيدة المقاومة لتحرير الجولان و فلسطين و كل شعب يناضل من أجل الحرية و الكرامة Mira també:

https://syriafreedomforever.wordpress.com/about/



This work is in the public domain afegir comentari ...