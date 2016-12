Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder Presupuestos, eleccions ? la mierda del process, deciamos ayer(Memoria indymedia) "el proces de vinaros" del fascismo burgues al estado feixista(a prop0sito del folleto de cnt martorell)

per anarkia-fai 27 des 2013

la oligarquia burguesa catalana, teledirigio el proces de vinaros, a fin de ir seleccionando a jovenes de clase media-baja, para marcar a fuego en sus cerebros, la catalunya burguesa y sus principios, a la par que introducia el mensaje nacionalista, para que lo propagaran con grandes palabras(patria,democracia,independencia y estado), despues los titularon en las universidades, para que luego volvieran con los de su clase ahora ya si falsificados. Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran



Estas mentiras vivientes, nada tinen que decir al pueblo obrero, son un eco de la elite dominante y sus aliados la oligarquia burguesa catalana.

La burguesia catalana considera a los obreros, de envidiosos, taimados y perezosos y al lumpen de desquiziados, tarados, perturbados y ladrones, para asi justificar la intimidacion que ejerce su guardia pretoriana, "los mossos", la rerpresion que llevan cotidianamente en las calles es bien evidente. haced gracia que los ciu, si alineen votando con el pp., la impunidad democratica de "los seguratas"; los cuerpos represivos tienen la mision de ir haciendo realidad, que los precarios, marginales, vendedores ambulantes e inmigrantes queden reducidos al nivel de monos superiores, para que la burguesia catalana tenga la coartada para legalizar la impunidad democratica y asi tratarlos como a bestias.

Con esa violencia, la elite dominante y su aliada la oligarquia burguesa catalana, trata estrategicamente, en mantener a la clase obrera en actitud de respeto a laa jerarquia, y que sufra el desafecto hacia si misma, para ir deshumanizandola a traves del paro, la precariedad, la malnutricion y la brutalidad policial.

Desnutridos, enfermos,embrutecidos, atrofiados, y si aun asi se resisten al miedo, actuaran los cuerpos represivos, con toda la brutalidad que le da la impunidad legalizada y democratica, y asi poco a poco, la clase obrera va cediendo y dejaqndo de ser humanos. La verguenza, el miedo, la culpabilidad y la falta de autoestima, va quebrando lo mejor del pueblo obrero, a desintegrarlos como personas. Todo se va haciendo con expertos, y entre estos, los jovenes universitarios falsificados tienen un papel estelar son el instrumento de los servicios psico-sociales de la estrategia de la elite dominante.

El pueblo obrero, golpeado, subalimentado, enfermo, aterrorizado, tedrmina traumatizado y ya no siente empatia por las gente precaria, marginal e inmigrada, y es incapaz de ver a la burguesia, la patria y el estado como sus verdaderos enemigos, y en cambio se somete a la vision de la clase politica de los partidos politicos, y comienza a ver al lumpem como gandules,inmorales, ladrones, tarados que viven de cualquier cosa y que solo merecen la represion de la fuerza. Y es aqui donde el pueblo obrero deslumbrado por los titulos universitarios de los jovenes falsificados, entra en contradiccion, y se niega asi mismo como proletariado, pero al no ser posible la negacion de uno mismo cae en la fustracion y en las inaccion.

La patria burguesa y el estado democrata, tienen la necesidad de seguir explotando a los parados, precarios, marginales e inmigrantes y no puede llevar la matanza al genocidio y la servidumbre al total embrutecimiento y atrofia, y en esta contradiccion lleva a los obreros a perder el control sobre si mismos, al tener que abandonar lo mejor de ellos sus principios libertarios y encaminarse a su autodestruccion.

El ocultamineto profundo de la rabia de los oprimidos, se convierte en el ultimo reducto de su humanidad, y esa furia contenida, que al no estallar, se gira en redondo y daña a los propios oprimidos, que ahora cegados por la patria y la ilusion de un nuevo estado, tratan de liberarse y se dejan liderar por los jovenes universitarios falsificados y cominezan a enfretarse entre si, para de esa forma evitar enfrentarse al verdadero enemigo, y bajo la mirada guasona de la oligarquia burguesa catalana, van acelerar el proceso de deshumanizacion que querian evitar, e intentan protegerse con barreras sobrenaturales y de cariz religioso de banderas, patrias, estados, a los que no pueden decir no, y de esa violencia que no se atreven a cometer, llega la induccion de los jovenes universitarios falsificados con sus mensajes repetitivos de grandes palabras,("patria, democracia, independencia, estado"), para que vayan entrando en trance, un trance que como hecho religioso se convierte en una ilusion contra la desesperanza y la fustracion, y los mitos sagrados de la patria descienden sobre el pueblo obrero y lo gobiernan para que interiorice la violencia y la gaste en el trance hasta el agotamiento.

El agotamiento queda reflejado en la foto del honorable verdugo de las retalladas, rodeado de la izquierda(republicana,comunista y radical independentista), desde donde lanza la voz del goverm reaccionario donde los halla, felicitando al pueblo ahora ya no obrero sino patriotero, y anunciando la proxima liberacion, que consistira en mas explotacion, mas miseria y rfepresion, eso si amenizado con la musica repetitiva y continua de las grandes palabras (patria, democracia, indepencia, estado), para que asi los jovenes universitarios falsificados lo lleven de nuevo al gtrance y al agotamiento, y la elite dominante se siga perpetuando.

