Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí [31/12/16] XX Marxa contra les presons i en solidaritat amb les persones preses @ BCN Cartell definitiu, màxima difusió! Clica la imatge per una versió més gran

XX Marxa contra les presons i en solidaritat amb les persones preses



31 de desembre de 2016 a Barcelona



11.30 h Marxa a la presó de dones de Wad-Ras

C/ Doctor Trueta 76-98, Bogatell L4

Hi haurà esmorzar vegà i emissió en directe, porta la teva ràdio per amplificar el so!



17.00 h Concentració davant el CIE Zona Franca

C/ E, quedem a les 16.30 h a la parada del Bus 109 de pl. Espanya

Porta coses per fer soroll!



23.00 h Marxa de torxes a la Presó Model

C/ Entença 55, Entença L5

Comencem l'any manifestant-nos per la llibertat!



A terra els murs de les presons!



https://www.youtube.com/watch?v=3eqNRFyOGbI



https://marxapresonsbcn.noblogs.org Mira també:

https://www.youtube.com/watch?v=3eqNRFyOGbI

https://marxapresonsbcn.noblogs.org



This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...