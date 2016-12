Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats Iñaki Gorostidi, levantador de piedras y patriota vasco. Gorostidi se confiesa un nacionalista por amor, independentista por amor, levantador de piedras por amor y artesano por amor. Clica la imatge per una versió més gran

Hemos viajado hasta el pueblo de Aduna (provincia de Guipúzcoa-Euskal Herria) para visitar a Iñaki Gorostidi quien es uno de los más recordados levantadores de piedras o jarri-jasotzea. Él es un euskaldún típico que habla el euskera cotidianamente en su casa, en su negocio y en sus relaciones sociales.



Gorostidi se confiesa un nacionalista por amor, independentista por amor, levantador de piedras por amor y artesano por amor. Un hombre comprometido al ciento por ciento con la defensa de las tradiciones milenarias. Legado ancestral que -según los estudios de los antropólogos y lingüistas- se remonta a la Edad de Piedra. Rasgos y características que se revelan especialmente en el ámbito rural o campesino.



Para los desarraigados súbditos del reino de España -más proclives a venerar la cultura anglosajona- tal devoción y orgullo por la madre tierra es algo difícil de comprender. A los vascos, que es uno de los pueblos más antiguos de Europa, por el simple hecho de defender sus raíces e identidad los califican de subversivos. Al parecer aquellos pueblos que osen resistirse a la globalización neoliberal se les criminaliza y persigue. El reino de España desde hace décadas lleva a cabo una amplia campaña policial y militar con el fin de reprimir sus justas reivindicaciones de libertad e independencia.



La cultura popular vasca tiene una gran fuerza y vitalidad en campos tan diversos como la literatura, poesía, música, danza, escultura, pintura, artesanía. Especialmente los deportes rurales son la máxima atracción durante las ferias y fiestas que se desarrollan anualmente a lo largo y ancho de Euskal Herria.



En este antiguo caserío de Apakintza -situado en lo alto de una colina desde donde se divisa el valle del río Oria- Iñaki Gorostidi se dedica en su taller a la talla de piedra y también a la escultura. Oficio que desempeña a tiempo completo tras retirarse de las competiciones de levantamiento de piedras y los combates de boxeo profesional. Iñaki Gorostidi es primo del famoso cantautor Paco Ibáñez quien residió buena parte de su niñez en estos pagos desempeñando labores de pastor y labrador al lado de su familia materna.



El pueblo vasco ha convertido el trabajo en un deporte (Herri Kirolak) Por ejemplo, de las faenas de la pesca en el mar, surgieron las traineras, en las minas, los barrenadores (harri zulaketa), de las canteras, el levantamiento de piedras (jarri-jasotzea), el arrastre de piedras con bueyes (idi-dema) o con personas (Gizon proba), los leñadores de los bosques (aizkolaris), la siega en el campo (sega jokoa), de los herreros, el levantamiento de yunque (ingude altxatzea), de los carreteros, levantamiento de carro (orga joko) y, como si fuera poco, se instituyó como deporte rey la pelota vasca -Jai Alai (fiesta alegre). El Herri Kirolak cuenta con gran número de aficionados que se agrupan en las distintas federaciones de toda Euskal Herria. La federación de levantamiento de piedra o Harri-Jasotzea, que es la encargada de homologar los títulos y las marcas, tiene más de cien años de fundada.



Iñaki Gorostidi ha sido uno de los más connotados levantadores de piedras del País Vasco en esa época dorada de los años ochentas. Según sus propias palabras a los 14 años ya era capaz de levantar 100 kilos; luego con 19 años logró levantar 200 kilos. Gorostidi tiene el record de levantamiento con una sola mano (para su peso de 77 kilos) de una piedra cilíndrica de 185 kilos.



En el mundo del Herri Kirolak se han forjado las leyendas -que se transmiten oralmente- sobre quiénes son los personajes más famosos que se han conocido; sus marcas, los duelos contra otros contrincantes, los desafíos y las apuestas que se han llevado a cabo en las justas y torneos.



Aunque hoy en día nuestro campeón se dedica por completo al trabajo en su taller no ha abandonado del todo su gran pasión por el levantamiento de piedras. Además de haber creado su propio museo particular donde todos los visitantes pueden admirar cual ha sido su trayectoria, también entrena a alumnos que desean incursionar en este duro y maravilloso deporte vasco.



Carlos de Urabá 2016

https://youtu.be/jTsNLlC6pbk



