Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal : corrupció i poder : criminalització i repressió : amèrica llatina : mitjans i manipulació [Fortaleza] Relato de anarquista cobardemente agredido por militantes MTST y del "Frente Povo Sem Medo" "El mundo de los ismos, aunque englobe la humanidad entera o de una sola persona, no es más que un mundo vaciado de su realidad, una seducción de la mentira, terriblemente real. El triple aplastamiento de la Comuna, el movimiento Spartakista y Kronstadt (1921) mostró una vez por todas a que baño de sangre llevaban tres ideologías de la libertad: el liberalismo, el socialismo y el bolchevismo "



"Es cierto que la brutalidad policial sigue siendo grande, y como! Donde sea que aparece, las buenas almas de la izquierda rápidamente la condenan. ¿Y después? ... Organizan manifestaciones pacíficas; su policía sindical trata como provocador a cualquiera que se resiste a sus palabras de orden. Esta es la nueva policía, esperando su turno para tomar la llamada ".

Raoul Vaneigen - El arte de vivir para las nuevas generaciones. Sufrí mi primera agresión grave en una manifestación: varios morados en el cuerpo, me levanté con dificultad para mover el hombro, contusiones en la cabeza con palos y un golpe en la cabeza con un pié de cabra que me valió una brecha, una tomografía computarizada y varios puntos de sutura. Siempre imaginé que aquí estaría denunciando a la policía y al Estado, los verdaderos enemigos del pueblo. Pero no, el espectáculo de horror fue ejecutado por militantes del MTST y de partidos del "Frente Povo Sem Medo".



Día 13 [de Diciembre de 2016] fue la manifestación, convocada por el mismo frente, contra la PEC y la reforma de pensiones. Se hizo una convocatoria para un "bloque independiente de partidos y sindicatos". Asistí al bloque. Salimos todos de la plaza de la Gentilândia. Una manifestación higiénica y limpia, coches de sonido estridente silenciaban las voces de todxs.



En el bloque independiente todos se pusieron las camisas en los rostros y la mayoría llevaba brochas y botellas de plástico con pintura blanca y cola: no queríamos micrófonos, queríamos escribir sobre el asfalto frases como "poder al pueblo", "lucha sin líderes”, "en contra de la CPE" y símbolos anarquistas. La cola era de lamer.



El por qué ocultar el rostro? Obviamente, para evitar exposición, para evitar ser filmado pintando una frase sobre el asfalto. Nada más. Muchas consignas: "luchar, crear, poder popular", "el poder para el pueblo, el poder del pueblo va a hacer un mundo nuevo." Donde pasó el tranvía personas se animaban y gritaban juntxs. Cerca de los coches del sonido, sólo se animaban los grupos organizados y los dirigentes parlantes, el pueblo estaba apático caminando, como un sacrificio en una procesión.



Alguien dijo, El sonido está demasiado alto, vamos delante del sonido, así las personas oyen nuestro mensaje. Adelante, otro coche de sonido altísimo. Consignas y otra vez pasamos por delante. Eran tres coches de sonido altísimo, para garantizar el silenciamiento de las voces disidentes.



"Vamos delante de la manifestación, los sonidos se dirigen hacia atrás y las personas van a oírnos.” Fuimos para allá. Rápidamente comenzaron a llegar a varios militantes MTST, tengo algunos videos que hice para protegerme. Comienzan a acosar al grito de "el acto es nuestro." En el coche de sonido militantes petistas y psolistas gritan "este acto es para cualquier persona que apoya el Fuera el Temer, se van los demás”



Militantes uniformados de rojo empiezan a gritar con todxs y a empujar. Increíble, personas haciendo frases en el suelo y los dirigentes, para criminalizar y justificar lo que estaba por venir dicen "quien quiera hacer acción directa que vaya adelante y se sespare de la manifestación" !!



Más discusiones, autónoma insistieron varias veces que estaban de buenas. Intervine en ese momento, le grité a todxs no respondamos al intento abierto de conflicto. Salimos muchos y fuímos unos 10 pasos por delante. Ignoramos a la policía socialista y volvimos a escribir frases. Todavía debe estar allá, la última hecha por un colega.



Cuando me doy cuenta, los dirigentes habían parado la manifestación (de manera preparada?), unos 100 metros por detrás. Me giro para la manifestación para preguntar qué pasa. Soy amenazado por alguien de MTST, digo que todxs sólo hacen pintadas. Cuando miro hacia mis colegas, mi corazón se acelera. A 100 metros, unos 50 socialista uniformados apaleando, un linchamiento. No podía ver el "medio" pues eran muchos, sólo podía ver los palos y el hierro subiendo y bajando a gran velocidad. Eso es, un un grupo de la escuela secundaria, maestros y autónoma con los cepillos y botellas de tinta recibiendo golpes de palos y de hierros.



El coche de sonido? los partidarios? Se quedaron en silencio, militantes de RUA, PSOL y Quizomba hicieron un cordón de aislamiento para impedir intervenir a cualquier manifestante y asegurar el intento de homicidio. NADA SE DIJO DESDE EL COCHE DE SONIDO !!! Figieron que nada ocurría! En ese momento, la cabeza a mil, corrí hacia la confusión, tiré el celular del bolso, pensé "no es momento de filmar”, seguí. Antes de llegar los autónomos se libraron y corrieron, doblando la esquina. Pensé, “por lo menos, se librarán.”



Qué hicieron los fascistas socialistas? Se detuvieron? No fueron a CAZAR a los que corrían. Así es, no es suficiente expulsar y golpear, hay que escarmentar para que no vuelvan aquí. Corrí a ver qué pasaba, di la vuelta a la esquina. Increíble, veo que 3 no pudieron escapar. A unos 300 metros, en el centro de la manzana, la escena era peor. 3 hombres adultos dando patadas a una mujer en el suelo. Un diente roto y amenazas de violación (relato de ella misma. Me vuelvo atrás para gritar pidiendo ayuda y asombrense: otro cordón de aislamiento. Con mucho miedo en dirección a los golpes. Liberan a la muchacha que corre.



Los 3 se juntan a un grupo con 15, eso mismo, quince militantes de MTST y otros partidos pateando a un colega que estaba en la posición fetal en el suelo. ESCENAS QUE NUNCA VI NI NI LA PM EN JUNIO DEL 2013!! Corrí para impedir la escena. Llegué al medio, empujé a todxs y grité "¡ALTO! YA BASTA!". Todxs parecen no entender. 3 segundos de silencio que parecieron horas. De repente, frente a mi viene uno con una madera, un pedazo de madera contrachapada para golpearme en la cabeza, puse el brazo, la madera se rompe en mi brazo.



Grito “QUÉ MIERDA ES ESA??!” Una patada en el estómago, un golpe en la espalda. Intento hablar, un palazo en la espalda, otros en las costillas, uno en el hombro. Pienso en correr, veo a mi colega en el suelo en posición fetal, a punto de llorar. Dos golpes en la cabeza antes de levantar la mano para proteger el rostro un golpe con un PIÉ DE CABRA que abre una brecha en la cabeza, sangre, todos ríen y salen corriendo. "No vuelvan más aquí."



Increíblemente los asesinos son recibidos y protegidos por los militantes y dirigentes de los partidos después de una escena como esa! El cordón de aislamiento se abre para que se mezclen y se protejan. 10 minutos después llegan los poderosos, los candidatos a concejal, los rangos más elevados del ejército socialista. "¿Esta todo bien?". "Qué absurdo, estoy en contra de eso.”



Todos tratan de volver a la manifestación, los de los partidos no se van, dicen que va a haber "más confusión." No abren el cordón. Veo más adelante, un colega casi desmayado, recibió un golpe con el pié de cabra en la espalda, cayó al suelo y no se podía levantar. Queríamos ir a la IJF [del hospital], y los dirigentes no lo permitían, para evitar más "confusión".



Empecé a sentir náuseas, me llevaron al hospital. Soy un profesor de física en la Universidad Federal de Ceará. Sé muy bien qué lugar ocupo en el espectáculo y la ideología dominante. Por eso tengo el coraje para denunciar. Y los de la escuela secundaria? Y los otros autónomos, que tienen miedo de denunciar esta atrocidad y ser perseguidos y linchados sin ningún tipo de apoyo? ¿Cuántos más no están con los brazos, cabezas y corazones rotos? NI LA POLICÍA DEL ESTADO USA PORRAS DE ACERO, ELLOS ESTABAN CON PIÉS DE CABRA, Y CONTRA SECUNDARISTAS Y PROFESORES!



Es necesario que las personas entiendan que este tipo de acción NO ES UN ACCIDENTE. En todo Brasil los socialistas están golpenado a quien no se somete a sus órdenes. Sé de noticias de Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia. Es una determinación nacional para eliminar los que critican a los partidos. Es necesario que las personas entiendan que los discursos de los militantes que quieren que el Estado es muy hermoso y lleno de derechos humanos, pero en realidad la práctica es sucia, violenta, y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para poner en práctica su ideología de la salvación Piense bien antes de legitimar, de ir para manifestaciones, para votar a estas personas.



ME GUSTARIA recordar un hecho importante: En junio de 2013, la configuración de fuerzas era diferente, las clases peligrosas, los autónomos y anticapitalistas eran MAYORÍA absoluta en las calles. Multitudes de enmascarados. Había barricadas, piedras, bancos rotos, coches quemados. Decenas de miles de personas. Lo más que se hizo con los partidarios era bajar sus banderas! NUNCA HUBO CUALQUIER RELATO DE AGRESIÓN A UN SER HUMANO.



La razón es clara: para los libertarios, anarquistas, situacionistas y ETC, LA VIDA ESTÁ POR ENCIMA DEL DESEO DE PODER. De hecho, es todo lo contrario, que no queremos el poder! ¿¿Que hacer?? Este fue un acto criminal, no fue una acción política! Muchas filmaciones, muchos testimonios, muchos hablan de hacer informes de atestados y tratar de castigar a todos los implicados: ESO ES INTENTO DE ASESINATO! No sé qué hacer, no quiero utilizar el aparato represor del Estado.



La opción es abandonar la lucha? El derramamiento de sangre a que están dispuestos los socialistas por el poder queda demostrado por la historia. El fascismo de la derecha golpea en un lado, mientras que el fascismo de la izquierda golpea en el otro, debidamente legitimado por una propaganda y discursos bien montados. Lucho contra ambos. ¿Y tú qué vas a hacer al respecto?



Geová Alencar



