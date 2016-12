Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: corrupció i poder La invisibilización del Poder. Que el pueblo, las clases populares o en último término la clase trabajadora no sepa cual es su enemigo indica el grado de decadencia y degradación en el que están sumidos sus integrantes. Clica la imatge per una versió més gran

Que el pueblo, las clases populares o en último término la clase trabajadora no sepa cual es su enemigo indica el grado de decadencia y degradación en el que están sumidos sus integrantes.



La invisivilización del Poder (Capital-Estado) a partir de todas sus manifestaciones y formas, toma su esencia de la vulnerabilidad y de las carencias del individuo, el origen del Poder se manifiesta en principio como adoctrinamiento y engaño del individuo que posteriormente se convierte en auto-engaño.



La facultad del Poder es el auto-engaño del pueblo para su consolidación y perpetuación, una vez engañado se crean las instituciones de Poder del Estado y la propiedad privada sin restricciones (Capital, alta burguesía) que legitima el propio Estado (élite, altos funcionarios) para su propio beneficio y dominio sobre la clase trabajadora.



Toda integración de la clase trabajadora en las instituciones del Estado y del gran Capital (banca y multinacionales) es contradictoria per-se, por lo tanto la asimilación de la clase trabajadora por medio del trabajo asalariado con su antagonista la clase burguesa y del funcionariado estatal con su antagonista (altos funcionarios y élite) suprime y diluye su capacidad de contestación y lucha (no tiene porque implicar violencia) al no poder distinguir verdaderamente quien ostenta el Poder en su forma originaria, es decir, el Estado.



La fagocitación del movimiento obrero por parte del Estado se debe en buena medida al adoctrinamiento por medio de la propaganda que a través de la confusión logra engañar al individuo que pertenece a la clase trabajadora, el Estado atrae al sujeto por medio de su identidad nacional, es decir, cultura, costumbre, tradiciones y éste queda atrapado en una maraña de conceptos que son tergiversados con conocimiento de causa por parte del Estado para de este modo poder manipularlo, controlarlo y gobernarlo a su antojo.



El Estado hace suyo al individuo y lo asimila como un componente que debe adaptarse a la gran maquinaría para sus propósitos y fines, de manera que el individuo pierde su conciencia de clase y dignidad como ser humano y queda sujeto al gobierno de la élite de Poder que no parece saber identificar debido a su irresponsabilidad, de esta manera queda nulificado como agente proactivo para poder superar las dificultades y los problemas que le surgirán en el transcurso de su vida y a merced de los artimañas y tretas que el Poder le inflige como ente fantasmagórico. Mira també:

