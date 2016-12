Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Dos companys de CNT denunciats per “coaccions” per una concentració ciutadana a Martorell Com a conseqüència de la concentració ciutadana, que es va produïr al domicili del sicari i lladre Tulio Ricardo a Martorell, els Mossos d’Esquadra han citat a declarar a dos companys de CNT per un suposat delicte de “coaccions”, considerant aquestes uns cartells que es van penjar pel poble així com unes pintades que van aparèixer a prop del seu domicili.



Un fet curiós, i que demostra la hipocresía de la policía, es el fet que, per una banda, un cos (Policia Local) assenyala els dos companys, segurament per ser coneguts pel seu activisme social i sindical no perquè realment poguéssin identificar-los enganxant els cartells o fent les pintades, i per altra banda l’altre cos (Mossos) es va oferir a col•laborar amb ells sol•licitant-los informació d’aquest sicari i avisant-los que és “per la seva seguretat” ja que aquests individus de l’empresa Desokupa solen “anar més enllà”.



Si ho saben, doncs, a què esperen per detenir-los? Pel què sembla els preocupa més la gent que protesta que una banda mafiosa i extorsionadora. Potser també que el nou capo local (alcalde) Xavier Fonollosa es vulgui estrenar assenyalant i reprimint a la gent que lluita, això ho sospitem perquè precisament la Policia Local era la que estava pels voltants una estona després d’acabar la concentració.



Esperem que acabi tot com la denúncia per injúries de fa anys contra la publicació local anarquista Revolta! per part de l’anterior alcalde Salvador Esteve, és a dir, en un no-res, i que va demostrar la falta de base jurídica (fins i tot en una “democracia” burguesa) d’aquestes iniciatives repressives que només responen a les ganes de tocar la moral o intimidar per part dels poderosos.



Fa quaranta anys que denunciem els abusos i les injustícies i continuarem fent-ho



CNT Martorell





