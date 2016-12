Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Comunicado A.I.T. (Antifascist International Tabur, YPG/YPJ) en castellano El pasado 20n se fundaba en Rojava el Tabur Internacional Antifascista, YPG/YPJ Desde Rojava al Mundo,



Hoy, un grupo de compañeras internacionalistas, anarquistas y comunistas nos queremos presentar al mundo. Os llamamos a apoyar la revolución en Rojava y uniros a la lucha de las oprimidas.



Hemos venido a Rojava desde las sombras del mundo occidental y capitalista, para luchar y aprender de las compañeras que en Rojava reclaman con fuerza su derecho a existir. Con su coraje, ellas son la esperanza por un mundo sin sexismo, jerarquías, opresión y fascismo. Juntas somos viento, viento de libertad, de igualdad y respeto a la tierra.



Seguimos la senda de las personas excepcionales que antes que nosotras atravesaron el olvido, dejándonos un calor inextinguible. Es el calor que hoy nos anima y nos trae a cruzar las llamas de la lucha por una Federación Democrática en la Siria del Norte.



Cada compañera, aquí y ahora, lucha con le corazón cargado de sol. Luchamos por la luz, con la memoria de todas las luchas que nos trajeron aquí, de todos y todas las que luchan por un mundo mejor, y que nos acompañan en esta tierra de fuego, luz y viento.



Con el nombre de nuestra unidad recordamos a la compañera mártir Ivana Hoffmann, caída luchando con valor en el frente de Til Tamir el 7/3/2015. Defendía nuestros valores. Nuestros símbolos nos devuelven a las revolucionarias que en la España de 1936 lucharon por un mundo sin sombras ni miedo y ni fronteras. Sus sueños no murieron, la Historia no los derrotó, renacen ahora con nosotras, con cada persona que hoy se alza por los sueños de Rojava. Como el fuego del ave Fénix que siempre renace de las cenizas, el fuego de la Revolución estará siempre vivo.



Atravesamos los cielos de Rojava sobre estrellas que gritan ¡Libertad, Igualdad, Autogestión!

Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y contigo, por ti, lo defenderemos aquí y ahora en Rojava.



¡Somos partisanos, vivimos!



¡Biji Rojava! ¡No pasarán!







Sehid Ivana Hoffmann Antifascist International Tabur.



Rojava, 20-XI-2016





https://twitter.com/AntifaTabur

