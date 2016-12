Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal Donald Trump, nuevo huésped de la casa blanca II El nuevo zar de EEUU, profundizara las diferencias Donald Trump, el nuevo huésped de la casa blanca II



Tump se presentó como un no político, anti latinos, anti rusos, anti musulmanes, anti sistema y, como nunca trabajo en el gobierno de manera directa critico el establishment manifestó ser un outsider y ataco a todos los que lo criticaban como tal. Los medios de comunicación cayeron en esa inexperiencia al tratar con un empresario en la recta final a la casa blanca.



Los medios afianzaron el deseo de Trump de ser presidente de los Estados Unidos cuando lo criticaron pues no se imaginaron que una enorme cantidad de blancos de la clase media, hastiados por haber perdido el poder salieran a votar, solo en Florida 4.6 millones votaron por Trump de los 59 millones que lo eligieron. En Florida, Trump desactivo los pronósticos latinos. Clinton tuvo más de- 59 millones de votos pero el actual presidente gano en las mesa.



Los blancos sin trabajo, racistas y xenófobos como Trump, aceptaron que el actual presidente en campaña se burlara de los discapacitados, de las mujeres, latinos, musulmanes, de los políticos y salió victorioso ¿Por qué? Porque revivió la cultura del estadounidense prepotente, polémico, victorioso, encarador, porque estan cobijado por el imperialismo sostenido por las fuerzas armadas.



Querido y odiado el actual presidente de los gringos; desde 1971 tomo las riendas del negocio dejado por sus padres, desde ese momento a todo le puso su firma y su foto. Creció gracias al neoliberalismo histórico que fundo la globalización y esta los TLC que fortalecieron las exportaciones estadounidenses, el control comercial, las patentes y el dólar.



El proteccionismo que busca Trump, no es tan fácil de concretar no solo porque debe pasar por el Congreso sino porque restringir las importaciones o aplicar altas tasas de aranceles a los productos chinos, mexicanos y a las empresas estadounidenses en el exterior significaría romper acuerdos comerciales en todo el mundo: el NAFTA con Canadá y México, los TLC con Centroamérica, Perú, Colombia y Europa, anuncio además que no seguirá con el TPP (acuerdo transpacífico)



Si EEUU sale del TPP le abriría las puertas a Xi Jimping, para profundizar la globalización con La Asociación Económica Regional Integral (RCEP) que deja de lado a EEUU, en su lucha por el control económico del Pacifico Central en donde están involucrados 13 países incluidos la Alianza del Pacifico con Chile, Perú, Colombia y México.



China le pagara con la misma moneda eso está claro, siempre lo ha hecho devaluando el yuan, también está claro que trump sabe de negocios y que los incentivos son fundamentales para cualquier empresario, sabe además, que necesita de los políticos así no le guste. En la Reserva Federal por decir un ejemplo, Trump necesita que la FED libere las tasas de interés para que se incrementen a sí mismas en corto plazo para que los bonos sean más rentables. China tiene esos papeles por más de 1.2 Billones de dólares.



Dentro de las bolsas eso se espera, motivo por el cual el dólar se fortalece, el dólar gobierna en un 70% el comercio mundial lo que hace de EEUU un país poderoso; sus presidentes tienen con que jugar a varias bandas con la Unión Europea, China, con el G20, estos juegos son el horizonte de sus multinacionales que son a su vez la cabeza de playa del Departamento de Estado, departamento que sugiere las sanciones diplomáticas, económicas, tecnológicas y las



invasiones militares con la complicidad de la ONU, Organización de Naciones Unidas, esclava de Washington.



Todo gobierno en la casa blanca sabe que fuera de EEUU, la mano de obra barata, el petróleo, recursos naturales y minerales abundan ¿Regresaran las multinacionales a EEUU?



¿Le interesan a Trump, los valores, el respeto a los derechos y la dignidad de los pueblos? A ningún presidente le ha interesado.



¿Se condujo con esos principios en sus empresas? No lo sé, pero si nombra a Andy Puzder, como Secretario del Trabajo, dueño de 3.700 restaurantes con más de 75.000 empleados quienes lo acusan de no querer elevar sus salarios…ustedes juzguen.



Anuncio que a sus aliados en la OTAN les pedirá mayor cooperación, asunto que no tiene nada de nuevo ¿Cómo lo hará? Es la cosa.



¿Las relaciones con Vladimir Putin, serán cordiales o temperamentales? Estas incógnitas alimentan la imagen de Trump. El primer semestre en la presidencia proyectara su gestión internacional que será polémica como controversial e irrespetuosa es la política exterior de EEUU.



¿Cómo responderá Trump, a la COP 22 de Marrakech? Cumpliendo con la agenda del 2030 firmada por los países causantes del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que al 2015 almacenan 400 ppm (partes por millón) y un incremento de temperatura de +0.9 grados centígrados causantes del derretimiento de 27.8 millones de kilómetros de hielo en los polos y el aumento de los mares en 85mm.



Scott Pruitt, incondicional con las trasnacionales petroleras y que no cree en los cambios climáticos, es el nuevo Secretario de Ambiente de Trump.



Michael Brune, director de sierra Club, con 2.4 millones de miembros amenazo a Trump, si retrocede en la protección del medio ambiente o el cambio climático, se topara con una maraña de gente organizada que lo combatirá en los tribunales, en el Congreso, en las calles, en todas partes”.



¿La administración Trump, bloqueara a China?



Los chinos disponen de una superficie de más de 9 millones de kilómetros cuadrados en donde viven 1.400 millones de personas, el PIB controlado es de 6.5% después de llegar al 9% promedio por más de dos décadas. Desde el 2013 el presidente Xi Jimping, proyecto el crecimiento del consumo interno en un 50%, su meta a mediano plazo. Antes de la crisis el consumo interno estadounidense rondaba el 80% del PIB.



Los chinos llegaron al espacio, un gran paso para la balística nuclear. Están construyendo su propia estación espacial así como portaviones y toda una nueva flota Aero-naval para un ejército de más de 1.2 millones de soldados, sin embargo, su PIB no supera los 8 billones de dólares y su electrónica disponible en el mercado no está a la altura de occidente… todavía.



El gasto en defensa de China, según el sitio ruso Sputnik es de 146.000 millones de dólares o el 12% del PIB, solo atrás de EEUU con 543.000 millones de dólares.



A nivel mundial los chinos son los mayores exportadores de mercancías, en manufacturas exporta algo más de 1.000 de dólares, es el segundo país importador de materias primas, en petróleo y minerales importan 239 mil millones de dólares y son los responsables de las tres cuartas partes de la demanda de energía mundial, en servicios exportan 112 mil millones de dólares.



En el Foro de Cooperación Asia-Pacifico (APEC) representado por 21 países que agrupan al 40% de la población mundial y al 60% del comercio mundial, Xi Jimping ofreció una mayor apertura comercial con los TLC con la mayoría de esos países incluido los EEUU. Situaría a China como líder de la globalización, sistema que en teoría Trump, menosprecia.



Por otro lado está la popularidad alcanzada por el presidente Xi Jimping, en pocos años acumulo un enorme poder comparado con el que tuvo Mao Tse Dong, fundador de la República Popular China y del reformista Deng Xiaoping, quien sentó las bases de lo que hoy se conoce como economía de estado, socialista o capitalismo salvaje además de enderezar el Xi ritmo del país más poblado de la historia.



Xi Jimping, está próximo a ser reconocido como “núcleo” por la Asamblea General del Partido Comunista, una dignidad solo otorgada a Mao y a Deng.



No creo que Trump, se pelee por siempre con semejante potencia emergente.



Trump, llamo a la presidente electa de Taiwan, Tsai Ing-Wen, “para saludarla” y decirle que todo el poder militar imperial de EEUU, está a su disposición, lo que causo una respuesta inmediata de Beijing, como la realizada a Obama cuando entrego aviones y otros equipos militares a Taiwán años atrás o cuando se comprometió con Nepal, dos países, dos provincias que China considera rebeldes.



Trump también dialogo con el genocida presidente de Filipinas, Rodrigo Dutterte para invitarlo a la casa blanca para felicitarlo por su exterminio de narcotraficantes, unos 5.000 en menos de siete meses, a este presidente la administración Obama crítico, la respuesta de Dutterte fue, “que se vayan a la mierda esos gringos” o algo parecido.



También felicito al presidente Nursultan Nararbayev de Kazajistán, por sus éxitos autocráticos y por su desvinculación de Rusia.



En algún momento de su campaña Trump, manifestó que EEUU es un estado delincuente y enfilo contra Goldman Sachs por ser el símbolo de la corrupción, sin embargo, parte de su equipo económico son banqueros de Sachs.



Trump pulverizo doscientos años de historia en EEUU, ni progresista ni neo populista, su estrategia parece ser el caos, el autoritarismo, la prepotencia, ya lo llaman el zar, me imagino por ser un aprendiz de dictador cuya gestión será acoplarse a las circunstancias como estas se vayan presentando y con un sentido común para la política ya que no podrá colgar su foto en todos los rascacielos de EEUU, Europa, Asia, OTAN y América Latina.



Sin embargo la gente que nombro para las diferentes secretarias prevé que la confrontación reinara en su gestión.



Stephen Banoni será el primer consejero de la casa blanca, es además director del portal Breitbart News, cuyo contenido es ampliamente racista, apoyo la estrategia de trump.



Jeff Sessions nombrado Secretario de Justicia, es uno de los más conservadores de Trump, cuando fue Gobernador de Alabama, ofreció combatir la inmigración.



Mike Pompeo, dirigirá la CIA (agencia de importación de cocaína) manifestó que mantendrá la cárcel de Guantánamo, crear otras más en el mundo y que Edwar Snowden debería ser fusilado.



James Mattis conocido como “perro rabioso” será el secretario de defensa. Todo el poder del Pentágono y la OTAN contra el islamismo al que considera junto a Rusia, como sus mayores desafíos.



Michael Flyn otro general, critico a Obama y Clinton, en su campaña dijo que el Islam debe desaparecer.



Con estos angelitos de la ultra derecha Trump, espera corregir el mundo.



Raúl Crespo.

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...