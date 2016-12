Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anunci :: corrupció i poder [22/12 La Cinètika] Cinema: "The big short" Dijous 22 de desembre a les 20h projectem The big short (La gran apuesta), un film d’Adam McKay que ens mostra amb un ritme intens i entretingut les penombres més fosques del sistema financer. Entrada lliure. La pel·lícula ens explica l’origen de la crisi de les hipoteques als EUA centrant-se en les històries reals d’aquelles persones que la van saber preveure i van decidir treure’n profit. Lluny però de la banalització i morbositat d’altres films recents de temàtica semblant (El llop de Wall street), The big short posa el dit allà on cou i aporta una visió crítica i instructiva, absent d’herois i falàcies.



La Cinètika

Fabra i Puig 28

08030 Barcelona

M L1 Fabra i Puig



