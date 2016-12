Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: immigració : mitjans i manipulació : pobles i cultures vs poder i estats : guerra Tras la matanza de ayer en Berlin, la policia pide discrecion con los videos grabados Las ultimas matanzas en Europa (Madrid, Londres, Paris, Niza, Berlin) cada vez mas apestan a una Operacion Gladio del siglo XXI. Ayer 19 de diciembre ocurrió un ataque contra importantes valores y tradiciones de la población del centro de Europa, un mercadillo de navidad.



Dada la falta de popularidad en Europa que tiene la guerra occidental sobre Oriente Medio, y la imagen racista que ha proyectado la Unión Europea en su trato con los refugiados de guerra, en los últimos meses "se suceden" atentados en los países más decisivos de la Unión Europea, automáticamente con mensajes orientados a la criminalización de la población del mismo Oriente Medio y países víctimas de los intereses bélicos de la OTAN.



En esta ocasión, las autoridades del estado alemán redoblan esfuerzos por controlar qué informaciones y cómo se difunden a través de la prensa tradicional, pero tambien hacen un llamamiento público a las personas que tengan algo grabado de los sucesos criminales, para que lo entreguen a la policía y no lo publiquen por ningún medio.



Todo apunta a que hay quien tiene especial interés en herir los sentimientos de la sociedad alemana y dar motivo a las autoridades, como Angela Merkel, para cuestionar la existencia de asilo y quejarse de un exceso de generosidad hacia los demás pueblos por parte de la nación.



El Estado lanza rumores y pide que nadie más lo haga.

