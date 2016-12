Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió #HolaDictadura - Llibertat pels 3 de Varsòvia! El cas dels 3 de Varsòvia: un altre episodi de caça de bruixes contra l'entorn anarquista, aquest cop a Polònia. Clica la imatge per una versió més gran

El cas dels 3 de Varsòvia: un altre episodi de caça de bruixes contra l'entorn anarquista, aquest cop a Polònia.



Recordem que, en el context de la Unió Europea, als últims anys s'han produït diverses onades repressives que semblen seguir un patró comú: detencions d'anarquistes sota càrrecs de terrorisme i registre de domicilis i espais socials, tot precedit de campanyes mediàtiques brutals destinades a criminalitzar les companyes i justificar les creixents mesures dictatorials emprades pels governs de torn.



L'Estat espanyol, l'italià i el txec són exemples de com aquestes ràtzies antianarquistes semblen respondre a un patró comú, teixit des de les comissaries i les clavegueres estatals: la creació de la figura de l'"Enemic Intern", la persecució de la dissidència política i la implementació de dures mesures repressives enmig d'un panorama de retallades socials i esclafament de les classes populars.



Traducció d'un text de suport a les anarquistes empresonades:



«Llibertat pels tres anarquistes de Varsòvia!



Tres anarquistes van ser arrestats per la policia a Varsòvia, Polònia, el 23 de maig del 2016. Les acusacions són: possessió d'explosius amb la intenció de cremar un cotxe de policia. La policia i els mitjans els titlla de "terroristes", tot i que el presumpte atac incendiari no es va produir mai. Aquestes acusacions són prou serioses: afronten de 6 mesos a 8 anys de presó. Les primeres audiències dels acusats van succeir a l'Oficina del Fiscal del Districte, el 24 de maig. Els companys tenien marques visibles d'haver patit tortures. El 25 de maig, durant la sessió judicial a la cort del districte, la fiscalia va decidir tancar-los preventivament durant 3 mesos (que poden prolongar-se automàticament). Des de llavors, els tres es troben en aïllament, sense dret a comunicar-se amb els seus familiars i sense haver pogut veure un advocat durant la seva primera setmana d'empresonament.



Mentrestant, els mitjans de comunicació al servei de l'Estat reproduïen la propaganda de les autoritats. Començava la cacera de bruixes, provocant l'alarma social i projectant la imatge d'un país amenaçat pel terrorisme. Fent això, les autoritats i els seus col·laboradors intenten justificar la implementació de la nova Llei Antiterrorista. De forma significativa, just abans de l'entrada en vigor de la nova llei, el 10, 23 i 30 de maig va haver-hi diverses alarmes falses de bombes, causant l'evacuació de centres comercials, bancs i oficines de premsa i televisió.



L'onada de repressió contra l'entorn anarquista està creixent. El mateix 23 de maig la policia va assetjar fins a 4 vegades a un dels col·lectius de Varsòvia involucrat en la lluita per la sobirania alimentària. Des d'aquell dia, el col·lectiu és constantment assetjat per visites d'uniformats. A Cracòvia, van registrar l'apartament i interrogar una persona per haver creat una pàgina web on es ridiculitzen els inflats muntatges policials. A Varsòvia, es multipliquen les notícies sobre l'assetjament policial a persones associades al moviment i els intents de vigilància d'espais que són importants per l'entorn llibertari.



Per les mateixes dates, la policia assassinava una persona a la ciutat de Wroclaw. Però no trobareu la mateixa resposta immediata ni indignació sortint de la multitud de polítics, periodistes, agents policials ni experts en terrorisme. Pràcticament cap periodista aixecarà mai la veu quan un policia mata una persona. Els assassinats policials són només, però, la punta de l'iceberg. Extorsions, pallisses, protecció il·legal dels interessos dels poderosos... Cada any, d'entre les 16.000 denúncies oficials contra la policia, les autoritats només en reconeixen el 5%. Com a resultat d'anys de selectivitat i silenci mediàtic, la policia es sent totalment impune.



El clima de cacera de bruixes que desprèn la campanya contra el moviment anarquista tracta de construir el consentiment de l'opinió pública cap a la repressió i la vigilància dels sectors socials que estan lluitant contra els interessos amb més poder d'aquest país. El moviment llibertari ha estat actiu, entre d'altres, a les protestes obreres, de llogaters, ecologistes, antiracistes i en la lluita contra l'apropiació de terres. Les llibertàries han actuat sempre sense interès, per la justícia social, contra l'opressió de les elits empresarials i polítiques. La falta de control social sobre la policia durant anys, ha permès l'ús incontrolat de la violència contra les persones que lluiten contra aquest sistema brutal.



Allò que necessitem en aquest moment és una posició de solidaritat ferma amb les detingudes i davant els atacs de l'Estat per venir! També comptem amb la solidaritat i accions arreu, per visibilitzar el cas i donar suport econòmic per tal de pagar les defenses legals i finançar la campanya per la llibertat de les companyes.



No ens intimidaran! Llibertat pels 3 de Varsòvia i totes les ostatges de l'Estat!»



https://wawa3.noblogs.org/files/2016/10/free-the-warsaw-three-ES.pdf



