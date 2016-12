Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: Derecha tiene al pais en deficit desde el 2009 aunque ingresos han crecido. DERECHA SORPRENDE AL PUEBLO: DEFICIT FISCAL HA SIDO PERMANENTE Y REVELA FRACASO DE GOBIERNOS DE DERECHA DESDE 1990 A LA FECHA. PERU; DERECHA SORPRENDE AL PUEBLO: DEFICIT FISCAL HA SIDO PERMANENTE Y REVELA FRACASO DE GOBIERNOS DE DERECHA DESDE 1990 A LA FECHA.



NO ES RECIEN AHORA. DESDE EL 2009, HA EXISTIDO DEFICIT FISCAL:



EL 2009: 30,684 millones.



EL 2010: 33,341 millones.



EL 2011: 41,379 millones.



EL 2012: 44,177 millones.



EL 2013: 57,014 millones.



EL 2014: 62,753 millones.



EL 2015: 60,397 millones.



Y A LA FECHA TENEMOS YA 42,384 MILLONES DE DEFICIT.



POR OTRO LADO, LA DERECHA TAMBIEN DICE QUE INGRESOS SE HAN REDUCIDO (1). FALSO.



PERU: INGRESOS TOTALES

2009-2015

(Soles corrientes)



AÑO INGRESOS



2009 48,215,795,574

2010 55,063,608,693

2011 52,482,347,256

2012 59,087,910,281

2013 58,987,302,125

2014 66,545,753,358

2015 80,630,155,660



Fuente: MEF: Transparencia Económica 2009-2015



LA ECONOMIA COLONIAL QUE TENEMOS PERMITE QUE LAS EMPRESAS DEL GRAN CAPITAL, LOS NEO TERRATENIENTES, ETC. NO PAGUEN IMPUESTOS SINO GOCEN DE GOLLERIAS TRIBUTARIAS QUE IMPIDEN UN FINANCIAMIENTO ADECUADO DEL DESARROLLO DEL PAIS.



SI QUEREMOS UN PAIS INDEPENDIENTE TENEMOS QUE QUEBRAR LA ECONOMIA COLONIAL, LAS GOLLERIAS TRIBUTARIAS DEL GRAN CAPITAL E IR A CONSTRUIR UNA ECONOMIA PRODUCTIVA AUTONOMA, SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA



SOLO EL PROLETARIADO PUEDE CONSTRUIR UNA ECONOMIA DE ESE TIPO.





------------------------------------------------------------------------



Notas.



1. Ver: http://www.expreso.com.pe/economia/gobierno-detona-de-manera-controlada-/

