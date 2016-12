Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: La izquierda debe radicalizarse ante neoconvivencia PPK-Aprofujimontesinismo EL PUEBLO VOTO CONTRA EL FASCISMO FUJIMONTESINISTA Y LA CORRUPCION PERO PPK HACE COGOBIERNO CON FUJIMONTESINISMO Y LA CORRUPCION. Clica la imatge per una versió més gran



PERU: LA IZQUIERDA DEBE RADICALIZARSE: SIGUE NEO CONVIVENCIA ENTRE FUJIMONTESINISMO Y PPK



EL PUEBLO VOTO CONTRA EL FASCISMO FUJIMONTESINISTA Y LA CORRUPCION PERO PPK HACE COGOBIERNO CON FUJIMONTESINISMO Y LA CORRUPCION.



NO SOLO EN EL PARLAMENTO HAY PARLAMENTARIOS CORRUPTOS SINO QUE AHORA EMPEZARON A DESFILAR EN ALTOS PUESTOS DEL ESTADO, PRONTUARIADOS ELEMENTOS QUE HAN SERVIDO A LA CORRUPCION Y AL FUJIMONTESINISMO.



ALGUIEN PUEDE EXPLICARNOS ESTO:



• JEFE DE SUNAT ES UN FUJIMONTESINISTA (1)



• JEFE DE SEGURIDAD DEL PARLAMENTO, OTRO FUJIMONTESINISTA Y VINCULADO A LA CORRUPCION



• ASESOR DE MARCO MIYASHIRO ES UN SENTENCIADO POR CORRUPCION



• JEFA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS: APRODERECHISTA



• RATIFICADO JEFE DE BCR JULIO VELARDE: COMPLETO AGENTE DEL IMPERIALISMO QUE SE JUNTA AL PROPUESTO POR PPK MIGUEL PALOMINO DEL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMIA, FASCISTA ENCUBIERTO Y CON CONFLICTO DE INTERESES POR SUS VINCULOS CON EMPRESAS DEL GRAN CAPITAL.



• 3 INMORALES Y FASCISTAS COMO RAFAEL REY, ELMER CUBA Y JOSE CHLIMPER EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA POR DESIGNACION DEL PARLAMENTO APROFUJIMONTESINISTA Y CON CONFLICTOS DE INTERESES POR SUS VINCULACIONES AL GRAN CAPITAL, ETC., ETC.



Y PPK PERMITE LA CORRUPCION: SU MINISTRO DE EDUCACION JAIME SAAVEDRA VINCULADO A COMPRAS CON TESTAFERROS POR CERCA DE 200 MILLONES DE SOLES SIGA DE MINISTRO Y ENCIMA QUE LA ESPOSA DE ESTE SIN CONCURSO PUBLICO ESTE DE JEFA DE PRENSA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, ETC., ETC.



Y PARA COLMO, EL PARLAMENTO APROFUJIMONTESINISTA HACE COMPRAS DE CANASTAS NAVIDEÑAS Y DE COMPUTADORAS POR CASI 10 MILLONES DE SOLES SIN LICITACION Y VIENE GASTANDO EN SUS 4 PRIMEROS MESES MAS DE LO QUE GASTARON SUS ANTECESORES EN EL MISMO PERIODO, ETC., ETC.



ESO NO LO PODEMOS PERMITIR!!



ES LA HORA DE LA IZQUIERDA, ES LA HORA DEL PROLETARIADO!!!



DEMOCRACIA BURGUESA NO SIRVE AL PUEBLO: SOLO A LAS CLASES DOMINANTES Y A LA CORRUPCION!!!





Notas.



