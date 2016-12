Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: Parlamento de fujimontesinista Luz Salgado esta en corrupción galopante PERO COMO LO VA A NEGAR: HA SIDO VISITANTE DEL SIN DE VLADIMIRO MONTESINOS Y COORDINABA CON ESTE EL CONTROL DE LOS PARLAMENTARIOS EN EL GOBIERNO FUJIMONTESINISTA. ACTO CORRUPTO, POR EL CUAL AUN NO RINDE CUENTAS A LA JUSTICIA. Clica la imatge per una versió més gran

PERU: HE PEDIDO A LA CONTRALORIA QUE ME INVESTIGUE, DICE LUZ SALGADO, LA QUE COLOCA ASESORES SENTENCIADOS POR EL PODER JUDICIAL.



SE HA MOLESTADO LUZ SALGADO PORQUE LA LLAMAN CORRUPTA, IGUAL QUE AL MINISTRO JAIME SAAVEDRA.



PERO COMO LO VA A NEGAR: HA SIDO VISITANTE DEL SIN DE VLADIMIRO MONTESINOS Y COORDINABA CON ESTE EL CONTROL DE LOS PARLAMENTARIOS EN EL GOBIERNO FUJIMONTESINISTA. ACTO CORRUPTO, POR EL CUAL AUN NO RINDE CUENTAS A LA JUSTICIA. (1)



ACASO NO TOLERA QUE CORRUPTOS SENTENCIADOS POR EL PODER JUDICIAL FUNJAN DE ASESORES EN SU PARLAMENTO? (2)



LUZ SALGADO, LA CONSPICUA VISITANTE DE VLADIMIRO MONTESINOS, AFIRMA QUE EN EL CASO DE LAS CORRUPTELAS DE LA COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS Y DE COMPUTADORAS PARA EL PARLAMENTO POR CERCA DE 10 MILLONES DE SOLES, HA PEDIDO A LA CONTRALORIA QUE LA INVESTIGUE.



PERO NO ES LA CONTRALORIA LA QUE QUISO COLOCAR DE FUNCIONARIO A JUAN DIAZ DIOS, EL EX CONGRESISTA PEGALON DEL FUJIMONTESINISMO? (3)



ES ESA CONTRALORIA QUE TIENE AL HERMANO DE UNA ACTUAL CONGRESISTA FUJIMONTESINISTA ¿



SE REFIERE A LA CONTRALORIA QUE HASTA HOY PESE A LOS MILLONES DE SOLES QUE MANEJA, A LOS PRESTAMOS DEL BANCO MUNDIAL Y EL BID, QUE NUNA DESCUBRE NADA?



DICE ADEMAS, LUZ SALGADO, QUE SE COMPRUEBE SI EN LAS REFERIDAS COMPRAS SE HA PAGADO COIMAS A ALGUN FUNCIONARIO DE SU ADMINISTRACION PARLAMENTARIA Y SI ES ASI ELLA RENUNCIA.



QUE TAL PENDEJADA DE ESTA VISITANTE PERMANENTE DE VLADIMIRO MONTESINOS!!!



LUZ SALGADO SABE QUE LA JUSTICIA PERUANA NUNCA VA A ENCONTRAR NADA. PERO ES SABIDA.



DICE QUE ENCUENTREN AL CORRUPTO PERO NO DICE NADA SOBRE QUE SE HA HECHO UNA COMPRA SIN LICITACION, TAMPOCO HA DICHO NADA SOBRE EL HECHO DE QUE EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA QUE VENDIO LA COMPUTADORA NADIE LOS CONOCE. Y LUEGO SE DESCUBRIRAN MAS CORRUPTELAS. (4)



ESA YA ES UN ACTO CORRUPTO Y COMO EL CORRUPTO MINISTRO JAIME SAAVEDRA, VALIDA ESE ACTO CORRUPTO.



QUE CASUALIDAD QUE LA CONGRESISTA LIBERTEñA FUJIMONTESINISTA BARTRA SALGA A DEFENDER ESA COMPRA, JUSTO A UNA EMPRESA LIBERTEÑA?. POR ALLI HAY UN HILO QUE DEBERA JALARSE.



LUZ SALGADO NO TIENE NINGUNA AUTORIDAD MORAL PARA NADA!!!



---------------------------------------



Notas.



