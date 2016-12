Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Entrevista a la plataforma Nahuel Libertad https://www.youtube.com/watch?v=rkq8HwsjSRM

La prisión preventiva puede durar hasta dos años y prorrogarse otros dos pero es una medida que suele reservarse a quienes han cometido delitos graves. Para justificarlo en el caso de Nahuel, se alega riesgo de fuga y falta de arraigo. “Es lo que siempre alegan los jueces para no ponerlo en libertad, sobre todo si eres extranjero, que es el caso de Nahuel porque es peruano”, afirma su abogado, Eduardo Gómez. Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=MWmYjqUX9KM

http://plataformanahuellibertad.blogspot.com.es/

Por aquel entonces, Nahuel tocaba en el grupo hardcore DSD, Diversión sin Drogas. Él participaba en Straight Edge Madrid que, junto al hardcore, abogan por el antiespecismo y el antifascismo en un ámbito libertario. El 7 de mayo de 2013 una sucursal de Bankia fue incendiada; el 30 de enero de 2015, lo fue una de La Caixa. En ambas aparecieron pintadas anticapitalistas de Straight Edge. Pero no apareció ningún vídeo, ni imagen, ni huella que relacione a Nahuel con estos hechos. El 4 de noviembre Nahuel, Candela, Borja, Diego, Javier y David eran detenidos, acusados de constituir un grupo terrorista.

This work is in the public domain afegir comentari ...