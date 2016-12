Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: Peligrosa deuda externa con PPK y el aprofujimontesinismo

ASI COMO SE UNIERON PARA APROBAR EL PRESUPUESTO 2017 Y QUE TRAE GRAVES PROBLEMAS AL PROLETARIADO Y AL PAIS, ES UN PRESUPUESTO ANTIPOPULAR, AHORA HAN CERRADO FILAS PARA ENDEUDAR AL PAIS. Clica la imatge per una versió més gran

PERU: PELIGROSA DEUDA EXTERNA PERUANA CON PPK Y LOS APROFUJIMONTESINISTAS



PORQUE APROFUJIMONTESINISMO Y PPK SOLO HABLAN DE SAAVEDRA PERO NO HABLAN DE LA NUEVA DEUDA PUBLICA?



DERECHA LIBERAL Y FASCISMO FUJIMONTESINISTA ESTAN EN ASOCIACION POLITICA AUNQUE SE PICOTEAN. ES LA COLUSION Y PUGNA PERO QUE ENCUBRE PROBLEMAS REALES DEL PAIS.



ASI COMO SE UNIERON PARA APROBAR EL PRESUPUESTO 2017 Y QUE TRAE GRAVES PROBLEMAS AL PROLETARIADO Y AL PAIS, ES UN PRESUPUESTO ANTIPOPULAR, AHORA HAN CERRADO FILAS PARA ENDEUDAR AL PAIS.



LA DEUDA EXTERNA ES HOY MAS DEL 22 % DEL PBI Y CON ESTOS 40,000 MILLONES SUBIRA INEXORABLEMENTE A CASI 26% CERCA YA DEL LIMITE LEGAL DE ENDEUDAMIENTO.



Y RESULTA PELIGROSO MAXIME NO SOLO POR LOS CASOS DE CORRUPCION EN LAS OBRAS, LAS OBRAS SOBREVALUADAS O OBRAS QUE NO SOLUCIONAN NINGUN PROBLEMA DE LOS PUEBLOS, SINO PORQUE EN LOS PROXIMOS AÑOS SE VA A TENER UN ENTORNO ECONOMICO QUE HARA MAYOR EL DEFICIT FISCAL ANTE CAIDA DE PRODUCCION Y SIN VISOS DE MEJORA DE PRODUCTIVIDAD QUE PUEDA MEJORAR LOS INGRESOS VIA EXPORTACIONES..



POR ELLO, UN ENDEUDAMIENTO DEBE SER MOTIVO DE UN EXHAUSTIVO ANALISIS QUE NO SE ESTA HACIENDO CON EL GOBIERNO DE DERECHA PRECISAMENTE PORQUE NO DA SEÑALES DE MANEJO ADECUADO NI DEL DEFICIT FISCAL NI DE LA EXPANSION DE LA ECONOMIA. YA ECONOMISTAS HAN ADVERTIDO ESTO (1) PERO LA CRIOLLA CLASE POLITICA Y LA GRAN PRENSA ESTAN EN EL CLUB DE ARRIBISTAS.



MAS BIEN, A LOS PERUANOS NOS LLEVAN A PSICOSOCIALES DONDE MAS PERSEGUIMOS AL LADRON DE POCA MONTA Y DEJAMOS DE REPENTE SUELTOS A LOS LOBOS MAYORES.



LO DEL CHOLO MORENO EN EL SIS-MINISTERIO DE SALUD FUE UN PSICOSOCIAL PARA DISTRAERNOS DE ESTE PROBLEMA COMO LO ES AHORA EL CASO DEL CORRUPTO MINISTRO JAIME SAAVEDRA.



NO HAY QUE OLVIDAR QUE SON CASI 40,000 MILLONES DE SOLES LOS QUE ESTA EN JUEGO EN ESA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO QUE EL GOBIERNO DE LA DERECHA TIENE COMPROMETIDA EN EL D.S. Nº 269-2016-EF (2) EN EL CUAL SE AUTORIZA A SI MISMO A ADMINISTRAR POR RECOMPRA DE BONOS GLOBALES Y BONOS SOBERANOS MEDIANTE LA EMISION INTERNA DE BONOS

PORQUE LA EXCLUSIVIDAD A BBVA SECURITIES INC., HSBC SECURITIES (USA) INC. Y MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER Y SMITH INCORPORATED, QUIENES HAN DESIGNADO AL BBVA BANCO CONTINENTAL PARA COLOCAR ESTA EMISION DE BONOS POR 40,000 MILLONES?



ES INFALIBLE EL RANKING FINANCIERO DE UN SOLO ANALISTA FINANCIERO PARA SELECCIONAR A UN PROVEEDOR EN EXCLUSIVIDAD O NOS MERECIAMOS POR LA COYUNTURA SALIR DEL ESQUEMA TRAZADO POR PPK-ZAVALA EN EL GOBIERNO DE TOLEDO?



ACASO EL THOMSON FINANCIAL QUE FIGURA EN EL ESQUEMA PPK-ZAVALA DEL 2006 NO HA SIDO YA MODIFICADO CON LA FUSION REALIZADA CON REUTERS SIENDO YA AHORA, THOMSON REUTERS DESDE EL 2008?



NO ERA MOTIVO PARA SACAR A LICITACION LA ASESORIA DE ESTA OPERACIÓN?



ACASO EN EL MERCADO, ALGUIEN SE ENTERO DE ALGUNA LICITACION AL RESPECTO?



NO ERA QUE SI ESTAMOS EN DEFICIT FISCAL, SE HAGA ESTO POR LICITACION Y NO POR EXCLUSIVIDAD PARA QUE LOS HONORARIOS POR COLOCACION SEAN MENORES Y COMO PAIS TENGAMOS MAYOR RENTABILIDAD?



Y RESULTA ALTAMENTE SOSPECHOSO QUE ESTA CONTRATACION SE HAGA BAJO LOS MARCOS DEL D.S. Nº 033-2006-EF FIRMADO EN LOS ULTIMOS DIAS DEL GOBIERNO DE TOLEDO, POR PPK COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS Y POR FERNANDO ZAVALA COMO MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS.



ALGO DE ESTO HABRA TOMADO EN CUENTA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE PRESUROSA HA APROBADO ESTA OPERACIÓN?



INVESTIGARA ESTO EL PARLAMENTO?



Y QUE HACE LA IZQUIERDA. NO ERA QUE PELEA POR EL FUTURO?



CON LA DEUDA EXGERNA EL PAIS HIPOTECA SU FUTURO.



PERO A LA DERECHA NO LE INTERESA PUES PREFIEREN SUS NEGOCIOS CON PPK-ZAVALA-THORNE.



EL PROLETARIADO DEBE LUCHAR POR EL PODER. NO HAY OTRA SALIDA, ANTES QUE SE HIPOTEQUE MAS AL PAIS.



Notas



1. Ver: https://otrosyfinanzas.lamula.pe/2016/09/17/entrevista-completa-sobre-bo/



2. Ver: http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/aprueban-operacion-de-adm

