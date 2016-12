Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: amèrica llatina Situación actual de Ecuador II Política y politiquería en auge en este bello pais Situación actual del Ecuador II.



La extensión del país es de 256.370 kilómetros cuadrados. Hasta el año 2015 la población era de 16.246,162 entre mestizos, afros e indígenas. 31 Son los pueblos y nacionalidades indígenas de las cuales 8 son poblaciones ancestrales en donde el quichua y el Shuar son los dialectos predominantes.



Los indígenas suman más-menos 4 millones de personas arropados por 4 regiones: litoral, sierra, insular y amazonia que abarcan 24 provincias de las cuales las islas Galápagos, con una extensión de 8.000 Kilómetros a algo más de 900 kilómetros del continente, son las más conocidas en el mundo por su fauna y flora endémica.



El dólar es la moneda oficial, la inflación desde hace más de una año es de 2.6% con un PIB de 96.000 millones de dólares (2.016) La población económicamente activa suma 8 millones de gentes con una tasa de crecimiento del 1.7% para el 2014. Actualmente 6 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas o no tienen empleo o están en la informalidad, la tasa de desempleo es mayor al 6.2 % que sostiene el gobierno.



Economía.



La deuda pública llega a los 38.000 millones de dólares o 39% del PIB (deuda agregada) La deuda sufrió una variable tras una hábil jugada del Presidente Correa, la fórmula deuda consolidada por deuda agregada borro de un plumazo más de 11.000 millones de dólares y bajo el PIB a 26.7% por un decreto firmado en el mes de octubre.



El ministerio de finanzas ha realizado 3 colocaciones de bonos en el mercado internacional por 2.750 millones de dólares que tendrán que ser cubiertos por los próximos 3 gobiernos a una tasa de interés del 10.75% y 9.6% hasta el año 2026. Escalofriante deuda a corto plazo y a un interés alto, altísimo para el país y la región.



El Banco Central del Ecuador, es otro de los financistas del gobierno central y no logra ocultar el déficit fiscal. El país requería para el año 2016 de unos 10.618 millones de dólares para cubrir obligaciones e intereses de deuda; hasta agosto el gobierno consiguió financiamiento por 8.366 millones faltaban 1252 millones de dólares que ya se cubrieron, solo para el mes de diciembre el gobierno necesitaba 1.300 millones de dólares para sueldos y decimos de navidad.



De las reservas internacionales salieron 4.270 millones para comprar bonos del gobierno y otros 2.140 millones en créditos para los bancos públicos que luego triangularon con el gobierno.



En total el Banco Central presto 6.410 millones de dólares o 17% del PIB al gobierno; para el 2 de diciembre las reservas internacionales sumaban 3.900 millones que ni siquiera cubrían las reservas bancarias.



El economista Abelardo Pachana dice “si el gobierno devolviera todo lo que se le presto las reservas internacionales superarían los 10.000 millones de dólares, no solo darían soporte a las reservas bancarias (encaje) sino que se respetarían los fondos del instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS) municipios y prefecturas, es decir, la base monetaria estaría cubierta, habría una dolarización segura y el riesgo país sería menor”. En los actuales momentos el riesgo país se sitúa en los 735 puntos y se obliga a los bancos a incrementar el encaje del 2 al 5% y traer del exterior 400 millones de dólares más, el gobierno manifiesta que la banca no realiza créditos y es verdad pero también es cierto que la gente y empresarios así como está la situación del país no quieren endeudarse.



El acreedor principal o como dice la gente en las calles “los dueños del país” son los chinos. Los nuevos créditos llegan a 3.200 millones de dólares con un desbalance comercial de 2.517 millones de dólares en el 2.015. En lo que va del 2.016, hasta agosto exportamos 295 millones e importamos 1.494 millones de dólares.



La preventa de petróleo a los chinos desde el año 2009, la información se oculta o se la manipula al menos en 3 contratos, lo que sí sabemos es que hasta el año 2021 el país tiene comprometido unos 180 millones de barriles de petróleo en un contrato de este año (2016) luego, el nuevo contrato firmado en abril de este mismo año llegara hasta el 2024 con casi la misma cantidad.



En el año 2015, Ecuador produjo 543.000 barriles de petróleo por día (BPPD) de los cuales exporto 416.000 barriles obteniendo 6.355 millones de dólares a un precio por barril de 41.88 dólares.



Desde septiembre de este año (2016) el país está produciendo más de 20.000 BPPD adicionales, un incremento a 566.000 BPPD porque se está explotando el Yasuní ITT que involucra 3 formaciones o yacimientos (ishpingo, tambococha y tiputini) en donde se invertirán hasta el 2022 6.212 millones de dólares para perforar 600 pozos con técnica de racismo y perforación horizontal, se espera para esos años sumar a la producción de petróleo unos 300.000 barriles diarios de crudo crudo pesado o de mala calidad por el que el país paga una referencia o multa que ronda los 6 u 8 dólares por barril en la bolsa de New York.



China, el Banco Central y el instituto de Seguridad Social están entre los mayores acreedores del gobierno.



Baja recaudación, baja inflación, la banca no presta, los empresarios y el público no quieren endeudarse, baja productividad que origina más desempleo; el país está con serios problemas que el gobierno busca minimizar y que no solo empiezan con el endeudamiento externo e interno ni con la caída del precio del petróleo en el 2014, los problemas empiezan con el gasto público que es enorme y ha originado atrasos en los sueldos, casi 9.000 millones de dólares, dinero que se ha conseguido casi mes a mes mediante endeudamiento para proveedores a los cuales se les adeudaba 2.000 millones de dólares 3 meses atrás, esto ha originado quiebras de empresas y negocios.



10 Años de más impuestos pese al alto precio del petróleo, IVA, ICE, impuesto a la salida de capitales 5%, aranceles, salvaguardias, pago del 40% de anticipo del impuesto a la deuda, impuesto al patrimonio y a las tierras rurales, impuestos a la cultura, a los vehículos, limitación de utilidades hacen de Ecuador un país caro y poco competitivo.



La industria naviera tiene sobre oferta de espacio que afecta los fletes, las navieras adquirieron buques de mayor tamaño pero el comercio no ha crecido en la misma proporción. En el año 2015 llegaron 3571 barcos y se movilizaron 19 millones de toneladas métricas; en el año 2014 se movieron 19.700,576 toneladas métricas de mercancías, 700.000 toneladas menos y esta es la tónica para este año (2016) que está a punto de quedar en la historia.



Refrescante el acuerdo multipartes que Ecuador firmo con la Unión Europea, en donde la acumulación de Origen, es una cláusula que beneficia a productores y exportadores porque les permite a las industrias adquirir materias primas que no existen en el país, para elaborar y exportar textiles, pesca, alimentos, etc.



Hasta noviembre el banano encabezaba la lista de exportación con 592 millones, camarón con 460, conservas de atun 308, cacao 111, flores 104, café y té 41, conservas de frutas 38 millones de dólares indiscutiblemente es un respiro para la producción de exportación no petrolera.



Política politiqueria.



El viraje a la derecha en Perú, Paraguay, Argentina, Brasil, Guatemala, los serios problemas en Venezuela, la polarización en Ecuador, repercutirá en las elecciones de febrero del 2017 para presidente y asambleístas. Si a esto le sumamos la estupidez de las derechas e izquierdas en la oposición resulta ser que todos trabajan para Correa.



El continuismo es la tónica para las próximas elecciones, la oposición dividida, torpe y sin proyección por los intereses evidencia sus limitaciones en la complementariedad de sus estructuras que sin ideología navegan buscando el oportunismo con viejas figuras que frenan las aspiraciones de nuevos liderazgos.



Lenin Moreno, desde hace 4 años, sin ser candidato, se mantiene en el primer lugar para ocupar la presidencia pero está condicionado por su candidato a la vicepresidencia Jorge Glas, quien es el actual vicepresidente de la república y que la masa no acepta porque cae mal a todo el mundo, grotesca e ignorante respuesta pero así es…tema que afectara la suma de votos si tocamos la parte cognoscitiva del humano.



La derecha costeña (Guayaquil) con Cynthia Viteri y Guillermo Laso, se restan votos no solo en la ciudad más populosa del país sino en la costa. Se supone que el banquero Laso tiene una relativa ventaja por sus 4 años de campaña pero las encuestas, manipuladas o no, reflejan que Viteri en menos de 4 meses logro un empate técnico con el multimillonario banquero, este mote de banquero es lo que más le perjudica a Guillermo Laso, por el feriado bancario del año 1999 que llevo a la ruina a miles de personas, actualmente, un grupo de estos banqueros gozan del dinero que se robaron en Miami.



Paco Moncayo candidato del centro a la izquierda en Quito, le restara algo de votos a Lenin Moreno candidato del oficialismo pero será mínimo porque Moncayo y Viteri, son candidatos de ciudad; si no hay una sorpresa con la candidata Viteri, Moreno y Laso pasaran a la segunda vuelta considerando que hoy, el 50% de la población en condiciones de sufragar esta indecisa entre ellos los 650.000 jóvenes entre los 16 y 18 años que incidirán en una segunda vuelta. En mi opinión no hay ganador en la primera vuelta asunto que estremece al gobierno.



El resto de candidatos son los típicos rellenos, en este país cualquier mamarracho quiere ser presidente por figuración, no encuentro otra explicación. La mayoría de estos candidatos son de la oposición solo Lenin Moreno, representa al gobierno ¿cambiara las cosas? Lo dudo mucho por la crisis del país en donde los impuestos juegan un importante papel, tema aprovechado por la demagogia oposicionista que recita en todos los rincones que suprimirán los impuestos sin decir ¿Cómo lo harán, donde y cuando? De las recaudaciones dependen los gobiernos municipales, parroquiales y provinciales en más del 40% que el Estado destina a estos gobiernos locales para obras y gastos administrativos.



En las mismas elecciones de febrero el gobierno, pensando que es una hábil jugada de distracción, introdujo un referéndum para que el pueblo conteste SI o NO “si es ético que los funcionarios públicos o candidatos a cualquier dignidad tengan dinero en los paraísos fiscales”.



No creo que esta pregunta pueda beneficiar al candidato del oficialismo por la podredumbre ética y moral en la que se debate el movimiento país del gobierno y por el desgaste del presidente Correa, que desde el 2014 ha perdido cierta aceptabilidad mas no popularidad por las obras realizadas.



Aceptación porque las sociedades saben que la gente que lo rodea son los mediocres, sectarios, corruptos y oportunistas, sin embargo, los sostiene a su lado ¿Por qué? Es la pregunta del millón, ojala no aparezca involucrado en actos de corrupción que ya empiezan a aparecer con pruebas.



Para una gran mayoría de gente las intenciones del presidente son honestas por la vialidad, hospitales, hidroeléctricas, trasvases, colegios, puertos, aeropuertos, viviendas construidos, una gran infraestructura que permite proyectar un cambio de matriz productiva. Esto también es incuestionable.



Por otro lado, ningún candidato tiene un proyecto país mejor que el actual y eso que este está en crisis por el desempleo y por la prepotencia del presidente que le está pasando factura. Algo intenta Laso pero sin convencer al electorado.



Raúl Crespo.

