[Diumenge 18/12] Jornada contra les presons @ Vila De Gràcia

Diumenge 18 de desembre de 2016, al Kiosk alliberat de la plaça Revolució (Vila de Gràcia)



Jornada contra les presons

12.00 h Xerrada: “Abandonament sanitari a les presons i context actual”, a càrrec del col·lectiu Tokata.



14.00 h Dinar vegà popular, beneficis pro-preses.



16.00 h Xerrada “Als dos costats del mur”, amb la presentació dels llibres “Un resquicio para levantarse” a càrrec de Javier Ávila Navas y “De la ilusión a la decadencia“, per Esperanza Monjas Sierra.



17.30 h Presentació de la Marxa contra les presons del 31 de desembre.



18.00 h Passi del documental “Abajo los muros“.



Organitza l’Assemblea de la XX Marxa contra les presons i la Distri La Polilla. Mira també:

https://marxapresonsbcn.noblogs.org/



