[Comunicado] Comandante de las YPG: La caída del este de Alepo

Comandante de las YPG: La caída del este de Alepo El este de Alepo ha caído hoy (13/12/2016), pero mirando las causas que allanaron el camino de esta caída uno se da cuenta de que era inevitable no porque las fuerzas baathistas y sus aliados fueran más fuertes o las facciones islámicas son más débiles, sino porque las decenas de factores que acompañaron a la primera caída de 2012 conducen a la segunda caída de hoy.





La primera caída fue rápida, desorganizada y llegó temprano, mientras que la segunda caída ha llegado tarde y ha sido dolorosa y destructiva, en otras palabras: la primera caída fue un prefacio de esta segunda.



Primero, tenemos que recordar que los revolucionarios se burlaron del pueblo de Alepo por no participar en la revolución contra el régimen Baath. No entendieron que Alepo es la ciudad del comercio y la industria y como tal necesita de seguridad, estabilidad y carreteras abiertas.



Alepo se divide en dos distritos: el oriental y el occidental, que no solo componen una división geográfica, sino social y cultural. El este de Alepo es el hogar de los pobres, de los devotos y piadosos sunitas, los kurdos de las aldeas de Kobanê y Afrin, y también los turcos. Todos son pobres y de clase trabajadora de la construcción y las industrias textiles. Por otra parte, Alepo occidental es el hogar de los empleados del gobierno de clase media, ricos y los terratenientes que no se preocupan por los eslogan políticos y solo buscan la estabilidad para prosperar.



Hay distritos con mayoría cristiana (armenios, asirios, etc …) que no simpatizaban con los eslogan de los islamistas, los cuales secuestraron la revolución desde mediados de 2011, y siempre se sintieron recelosos acerca de los revolucionarios procedentes de las aldeas.



Los distritos con una mayoría kurda, especialmente Al Ashrafia y Boustan Al Pasha, que fueron los primeros en luchar y expulsar a las fuerzas del régimen y sus matones “Shabeeha” en la primavera de 2012, sospechaban de los extremistas nacionalistas y chovinistas de la oposición y sus aliados armados, apoyados por el enemigo histórico de los kurdos, Turquía.



La caída de Alepo oriental en 2012 no fue debido a la dinámica interna o al auto-desarrollo, sino que fue el resultado de la ocupación de aldeanos armados al norte de Alepo (Andan, Hritan, Azaz y Hian).



Las facciones islámicas lucharon y exterminaron familias y tribus prominentes del este de Alepo, lo que llevó a muchos a aliarse con el régimen.



Una vez que las facciones islámicas tomaron el control de Aleppo oriental, robaron y saquearon todo y lo exportaron a Turquía por precios muy bajos que llevaron a la destrucción de la economía y las oportunidades de empleo en que la gente confiaba su existencia.



La oposición armada se dividió en múltiples facciones que luchaban entre sí por los botines de los saqueos y el robo de fábricas. Estas facciones se dispersaron en función de su contexto ideológico, político, geográfico o religioso, también basado en su lealtad a los estados, partidos políticos o a una persona específica.



La penetración de estas facciones extremistas islámicas en Alepo y en el cuerpo de la oposición armada impuso un nuevo estilo de vida al pueblo y a otras facciones. El control de “Ahrar Al Sham” y “Al Nusra” dio al régimen de Assad y a los rusos la razón y la legitimidad para destruir la ciudad y matar a sus habitantes.



Como se indicó al principio, la segunda caída de Alepo Oriental tiene mucho en común con la primera caída. Pero, ¿por qué ha caído Alepo a pesar de todo el apoyo a las decenas o tal vez cientos de facciones con toneladas de armas de Turquía y finanzas de los saudíes y los qataríes?



-Las divisiones entre las diferentes facciones basadas en quién es el estado patrocinador y cuáles son los intereses de estos estados en la lucha.



-El control de las facciones islámicas extremistas especialmente al-Qaeda manchó la imagen de la resistencia armada globalmente, especialmente en el oeste.



-Los vendedores ambulantes, pastores de ovejas y comerciantes de cebada se convirtieron en estrategas militares que decidieron planes militares y expediciones tácticas y estratégicas, y más tarde se convirtieron en señores de la guerra y autoridades locales que malversaban a sus súbditos.



-Estas facciones extremistas islámicas no lucharon contra el régimen, sino que instigaron una guerra de cuatro años contra el pueblo kurdo en “Sheikh Maksoud” (montañas de Asdi), que sitió a cientos de miles de kurdos y árabes, bombardeándolos con bombas químicas y de gas. Esto en mi opinión fue la causa más importante de la caída de la oposición armada, así como la caída de Alepo oriental.



-La resistencia armada se convirtió en un agente de facto del Servicio de Inteligencia Turco que siguió las órdenes de sus amos, y la guerra en Sheikh Maqsoud era una indicación clara sobre estas órdenes.



-Las facciones de la oposición comenzaron a luchar entre sí y cometieron atrocidades contra civiles, contra kurdos y cristianos, como lo hizo ISIS. Matan y ejecutan a civiles en las calles, secuestran y destruyen iglesias y atacan a los kurdos.



-Debido a las luchas internas entre estas facciones armadas, el régimen pudo llegar a “Al Nobel” y “Zahraa” y desconectar Alepo de “Azzaz” y las aldeas del norte y del este y como resultado de Turquía.



-Muchas facciones de la resistencia armada dejaron sus posiciones al régimen después de un memorando de entendimiento ruso-turco, así que el régimen podía sitiar y luchar en Alepo del este.



-Turquía y la oposición siria en Turquía engañaron a la resistencia armada diciéndoles mentiras como el apoyo incondicional de Turquía contra el régimen y el apoyo en la negociación con el régimen. Desafortunadamente, la resistencia armada creyó estas mentiras y permaneció bajo el bombardeo histérico de los rusos y el régimen sin ninguna ganancia en el terreno.



-La inteligencia turca utilizó la resistencia armada para sus propios logros y la apoyó para hacerse cargo de la academia militar “Ramosa” y la carretera de Damasco antes de la visita programada de Erdogan a Rusia para poder estar en una posición fuerte para negociar con Putin. Erdogan ordenó el cese de las operaciones militares en Alepo.



-En el momento en que la oposición armada ganaba terreno en Alppo occidental cortando las carreteras a Damasco, Erdogan les ordenó que abandonaran Alepo y se dirigieran hacia Jarablus. Este movimiento condujo a su derrota y la victoria del régimen.



-En lugar de dirigirse hacia Damasco para reducir el régimen de Assad, miles de combatientes armados de la resistencia se dirigieron al jeque Maksoud, Afrin, Jerablus y Al Bab para luchar con el ejército sirio libre contra los kurdos, siguiendo la orden de su maestro turco.



-Hace un par de años se celebró una reunión entre decenas de facciones y, como resultado, abandonaron sus campos de batalla y se dirigieron hacia las ciudades kurdas para ocuparlas, pero el resultado fue su derrota en Sere Kaniye, Rimelan, Qamishlo, Gire Spi y Afrin.



No sólo se ha producido la caída de Aleppo Oriental, sino que ha sido completamente destruido. La economía del mayor centro económico del Medio Oriente y una de las más antiguas ciudades del mundo ha sido destruida. La caída de Alepo oriental es también la caída del proyecto de resistencia armada y sus partidarios en Turquía, es la caída del islam político, la Hermandad Musulmana, los agentes del estado turco y sus mercenarios y la caída de las fuerzas que luchan contra el pueblo kurdo. Lo dije antes y lo repito: “nadie conseguirá antagonizar y combatir al pueblo kurdo”.



Por fin, el único proyecto viable es el proyecto secular y real patriótico del pueblo kurdo, el proyecto de las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF) y las Unidades de Protección del Pueblo (YPG). Es el proyecto federal y democrático que puede hacer frente a ISIS, al régimen y a todos los dictadores y también garantizará un Kurdistán libre y una Siria libre.



Fuentes: Kurdish Question, Docs Google



Autoría: Poltar Can, uno de los fundadores y comandante de las YPG



Fecha de publicación del original: 13/12/2106



Traducido por Rojava Azadî

