Guia para que te intervengan las comunicaciones

1. Abrir la página de Google (www.google.com)* con un navegador normal. Desde casa o desde el teléfono que tengas a tu nombre.



2. Escribir: veneno indetectable

y pulsar el botón de buscar



3. Abrir uno por uno los enlaces que se ofrecen.



En poco tiempo tu operador de acceso a internet facilitará a la empresa Google la titularidad de la dirección IP que estabas usando, y las siguientes conexiones a internet que hagas serán foco de atención.

Si además usas Windows (o el Android original) facilitarás el trabajo de que te escudriñen lo que tienes y haces con el ordenador o teléfono.



(*) Puede que con otros buscadores como Bing o Yahoo tambien funcione, pero no es tan directo y eficaz como Google.

