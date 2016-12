Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Martorell s’oposa a la convivència amb sicaris i lladres

El passat dimarts 13 de desembre una quarantena de persones es van manifestar en contra de la presència de Tulio Ricardo Muñoz Acosta, al qual s’acusava de sicari per la seva pertinença a l’empresa Desokupa, encarregada d’executar desallotjaments il•legals mitjançant la violència; i de lladre, pel fet de robar diners als passatgers del metro tot aprofitant-se de la seva condició d’interventor de TMB, mitjançant la imposició de multes, fet pel qual va ser detingut i cessat del seu lloc de treball.



La mobilització va començar amb una concentració a la la Plaça de la Vila, on es va llegir el manifest que explicava els motius pels quals es denuncia l’indesitjable veí del poble. Amb l’acció es buscava informar els martorellencs i martorellenques del fet que conviuen amb una persona que cobra per fer fora famílies de les seves cases fent ús de violència, coaccions, amenaces i altres abusos, a més a més, de manera il•legal, ja que l’esmentada empresa actua al servei i amb la connivència de bancs i grans multinacionals, les quals hi han recorregut en nombroses ocasions per tal d’executar desallotjaments per mitjà de la força i sense ordre judicial, a mans d’exmilicians de l’Europa de l’Est i Llatinoamèrica lluitadors d’arts marcials de reconeguda i manifesta tendència feixista, i en algunes ocasions pertinents a organitzacions d’extrema dreta, com és el cas que ens ocupa. Alhora es feia saber al poble el fet que aquesta persona s’havia dedicat a guanyar un sobresou tot quedant-se els diners de les multes imposades a usuaris i usuàries de TMB, tot exercint d’interventor. Tot seguit es va avançar en manifestació fins davant de l’habitatge de Tulio Ricardo (carrer La Rutlla, núm. 40) per tal de conscienciar i alertar el veïnat de la presència d’aquest individu al barri, i durant el recorregut no es van deixar de llançar consignes en contra d’aquesta persona, però també i sobretot d’allò que representa i del tipus de pràctiques i actituds feixistes i classistes professades per l’empresa Desokupa. La mobilització es va dur a terme sense incidents, i va deixar clar que el poble de Martorell no vol als seus carrers ni lladres, ni sicaris, ni feixistes. Es van enganxar cartells informatius que l’Ajuntament va manar retirar amb diligència el dia següent, per tal de silenciar la protesta veïnal, enlloc d’actuar oficialment contra aquests criminals. Es va deixar clar, per damunt de tot, que no vol ser un fet aïllat, sinó que aquest ha de ser un precedent davant qualsevol eventual altre cas d’aquest tipus; es va deixar clar que no es pot permetre que persones com en Tulio Ricardo campin impunement, sense reposta de cap tipus, ni a Martorell ni enlloc.

