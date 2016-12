Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Comunicat suport represaliades per la crema de fotos Volem donar suport a les nostres companyes arrossegades fins les entranyes de l'Estat espanyol, alhora que mostrem el nostre rebuig total a l'Estat, i les seves maniobres o intents desesperats per legitimitzar-se com a autoritat davant les persones que denuncien l’existència d’una figura tan retrograda com la monarquia.

Així mateix, volem també assenyalar la complicitat dels cossos repressors del poder, el paper que juguen els Mossos d'Esquadra, amb tot l'aparell repressor que actua implacable contra nosaltres, vinguin les ordres des del govern de Madrid o des de la Conselleria d’Interior. Un aparell que fa servir fitxers policíacs il·legals, els quals engrosseixen sense parar, comptant amb la col·laboració dels mass media o la opinió pública, que és fàcilment manipulada pels mateixos que criminalitzen l'esquerra anticapitalista, ja sigui demonitzant les anarquistes, les independentistes o els moviments populars.





Avui com ahir, condemnem uns estats capitalistes que de la mà de la justicia, ens volen callades, aïllades i obedients. Denunciem la repressió a les activistes polítiques, el patiment de les famílies i amistats, les hores d'espera, l'energia gastada, els trajectes que impliquen aquests viatges a l'Audiència Nacional. Tot i que com a feministes, no podem menystenir les repercussions psicosocials de la repressió, volem també posar llum a la despesa econòmica que representen totes i cadascuna d'aquestes envestides de l'Estat i la Fiscalia, situant-se així, encara, en un lloc de major irresponsabilitat política del que es podien trobar. Per nosaltres, novament, es constata la injustícia de les lleis, es fa evident que aquestes hi són i s'apliquen en favor de l'ordre establert i dels seus beneficiaris, mentre veiem, per enèsima vegada, com tots aquests recursos de l'Estat tenen objectius ben diferents a pal·liar les retalladles, sinó que es dirigeixen directament a castigar la dissidència política.



També volem posar èmfasi que, en aquest cas, com en tants d'altres, com en de la companya detinguda a Barcelona el passat 13-A, o les condemnades per l'acció "Aturem el Parlament", per citar-ne només alguns, els Mossos d’Esquadra, sempre amb el consentiment, quan no l’impuls, de la Conselleria d’Interior, han jugat un paper fonamental practicant seguiments a les persones, vulnerant la seva intimitat i finalment, detenint-les en situacions d'especial vulnerabilitat per a elles, anant-les a buscar a casa seva de matinada, o directament, als llocs de treball, cosa que ens sembla totalment reprovable.



Volem mostrar el rebuig a una institució anacrònica, classista i injusta com la monarquia espanyola, hereva directa de la dictadura franquista i ens sembla que afirmar això o representar-ho per mitjà de diferents accions simbòliques, més enllà de ser una justa radiografia de la realitat, forma part de la llibertat d’expressió popular. Per moltes detencions que es practiquin, tots els judicis que instrueixin i per més Audiències Nacionals que jutgin, no serviran per amagar què està passant: que mentre mantenim els luxes de la corona espanyola, continuem lluitant per allargar uns salaris de misèria, per aturar desnonaments, per accedir a una educació pública de qualitat, per defensar la sanitat universal, l'avortament lliure i gratuït... seguim i seguirem als carrers!



Ens volíeu fer sentir soles, però juntes ens heu trobat!





Volíeu que ens sentíssim vulnerables? Doncs hem sigut manada.





Malgrat que ens toqueu individualment, sempre respondrem de forma col·lectiva.





Perquè tenim xarxes que només fan que estendre's davant de tanta inòpia política, creixem cada vegada perquè som solidàries i treballem colze a colze, perquè la tendresa i l'amor no han estat mai amb vosaltres... Ens volem lliures! Si toquen a una responem totes!







ASSEMBLEA DE FESTES FEMINISTES DE SANT ANDREU





PERIFÈRIA DE KARCELONA 13.12.2016

