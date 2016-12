Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Reducen la condena de Francisco y Mónica a 4 años y medio de prisión REDUCIDA A 4 AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN LA CONDENA CONTRA LOS COMPAÑEROS FRANCISCO SOLAR Y MÓNICA CABALLERO





El pasado 19 de Octubre tuvo lugar la vista sobre el recurso a la sentencia de 12 años que condenaba a los anarquistas Francisco Solar y Mónica Caballero por la explosión en la Basílica del Pilar en Octubre de 2013. El argumento de la defensa se basaba en varios puntos, destacando los siguientes:



· Falta de imparcialidad del tribunal que los juzgó.

· Falta de pruebas categóricas.

· Rebajar la figura penal de “daños terroristas”, al no resultar afectados bienes artísticos, ni culturales, ni históricos.

· Cambiar la acusación de “lesiones terroristas”, ya que en todo caso debería considerarse como una “falta”.

· Desproporcionalidad de las condenas que recibieron en primera instancia.



Hoy, 16 de Diciembre de 2016, se ha hecho pública la resolución del Tribunal Supremo que acorta la sentencia de nuestros compañeros a 4 años y medio de prisión para cada uno, además de 143.317 euros en calidad de indemnización por los daños causados. Teniendo en cuenta que ya han cumplido tres años de prisión, les quedaría por cumplir un año y medio más en las jaulas del Estado. Pero cabe la posibilidad que al ser extranjeros, puedan ser expulsados a territorio chileno, quedando en libertad antes de que se cumpla ese plazo, al ser su condena inferior a 6 años.



Nuestra alegría es inmensa pero no completa, pues ya son tres largos años los que permanecen en las garras del enemigo sin poder abrazarles. Hasta el momento de verles de nuevo en las calles y después de ello también, seguiremos luchando contra el encierro, el Estado y la dominación, ya que

es tan grande el amor a nuestros compañeros como el odio a quien los encierra.



Muerte al Estado y Viva la Anarquía!

Les queremos libres! A todxs!

