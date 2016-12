Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí Palestinos eligen a Cristiano Ronaldo como 'Persona del Año' n marzo pasado, el delantero portugués conoció a Ahmed Dawabsha, un niño de cinco años que sobrevivió a un bombardeo por parte de fuerzas israelíes y que perdió a sus padres y a su hermano. Clica la imatge per una versió més gran

Este viernes los hinchas palestinos del Real Madrid otorgarán en Ramala, la condecoración de "Persona del Año" al astro portugués.







La estrella del Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo, será honrado este viernes como "Persona del Año" por el club de fanáticos palestinos del conjunto blanco, producto de su carácter humanista.



En la ciudad palestina de Ramala, alrededor de 1.200 personalidades palestinas dirán presente en la ceremonia. A su vez, Ronaldo se ausentará debido a su participación en el Mundial de Clubes que se disputa en Japón, donde el Madrid es finalista.



Aún así, reportes indican que el reciente ganador del Balón de Oro, se unirá a la ceremonia por videoconferencia.



El presidente de la peña madridista en Palestina, Khaled Shuman, agradeció al jugador por sus gestos e indicó que tiene merecido este homenaje por parte de la nación árabe.



Obras de caridad y particularmente su apoyo a los niños afectados por las guerras, formó parte de las decisiones del club de fans palestinos del Real Madrid para tomar la decisión.



En marzo pasado, el delantero portugués conoció a Ahmed Dawabsha, un niño de cinco años que sobrevivió a un bombardeo por parte de fuerzas israelíes y que perdió a sus padres y a su hermano.

