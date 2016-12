Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia El discurso de la misantropía Nos hacen misántropos porque lamentamos los crímenes de Lesa Humanidad que se cometen en nuestro nombre. La impotencia nos hace odiarnos y odiar. No te cuento mi vida; lo estoy haciendo en twitter. Te lo cuento con el discurso del artículo: “Obama promete represalias contra Rusia por los ciber ataques en campaña” http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/16/estados_unidos/

El medio representa un fragmento importante de la opinión y encabeza la columna izquierda de la versión virtual de la mañana de este viernes. El presidente saliente de la gran potencia, considerada por algún@s como modelo de democracia, afirma que Putin ha manipulado las elecciones que han dado el poder a Trump; que quiere tomar represalias, pero que no puede hacerlo, porque no le queda tiempo suficiente hasta la investidura de su sucesor.

¿Qué importa que el presidente y la CIA afirmen que una potencia extranjera ha suplantado los votos de l@s estadunidenses en la elección de Trump?

L@s del partido del orden seguirán considerando que USA es un modelo de democracia y que “el sistema defiende la “Nación”. Los que lo permitimos somos cómplices de los crímenes de LESA Humanidad que se cometen en nuestro nombre.

Que yo sepa la noticia no ha merecido atención de los mecanismos de control. Insisto. Hay una terapia; dejemos manar nuestra empatía aplastada por la misantropía que nos imponen. Si los votos no valen; nos hemos dejado atrapar por un sistema que ha perdido su legitimidad. No tenemos excusa. Mira també:

