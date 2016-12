Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Concentracion 18d en Tirso de Molina por les preses de hambach. HODEI, SIAO Y MAYA LIBERTAD! Clica la imatge per una versió més gran

Este domingo 18 de diciembre a las 12.30 en Tirso de Molina (Madrid) concentración de apoyo a les preses por la lucha en Hambacher Forst.







___________________________



Si quereis enviar cartas o material como libros o ropa, enviadlas a las siguientes direcciones:



Para Hodei o Siao

SSK z.H. ABC Hodei/Siao

Salierring 37

50677 Köln

Germany



Para Maya:



Kim Neuland

JVA Ossendorf

Rochusstr. 350,

50827 Köln

