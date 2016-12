Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: mitjans i manipulació Euronews en huelga. Esquiroles británicos ocupan el puesto de los huelguistas españoles Euronews en huelga. Esquiroles británicos ocupan el puesto de los periodistas en huelga españoles. La cadena de televisión multilingüe Euronews, en huelga. Esquiroles británicos ocupan el puesto de los periodistas en huelga españoles.

Los periodistas protestan en la sede central de Lyón, Francia, por un plan de reducción de empleo y de quiebra de los principios fundacionales de la cadena de información 24 horas propuesto por el director general Michael Peters.



