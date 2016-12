Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: ecologia El vestuari de paisà dels mossos d’esquadra. Ja hem parlat de les despeses en roba de paisà per part del Mossos d’Esquadra a http://negreverd.blogspot.com.es/2016/12/els-policies-catalans-sen-van-d, però aquest dies ha sortit una nova convocatòria de compra d’aquest tipus https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice. , mitjançant vals per canviar. Aquestes convocatòries per roba de paisà han estat recurrent, des de 2015 (el primer any en que es poden obtenir dades al porta comprapublica.cat). Totes les convocatòries tenen una mateixa estructura, de metodologia i de tipus de roba (de vestir, casual i esportiva).



Els dos primers concursos els ha guanyat la mateixa empresa ITURRI, SA, una empresa especialitzada en material de seguretat de tota mena, des de calçats, vestuari, vehicles... per tota mena de sectors, industrials, d’emergències, sanitat, militars (a la seva web diuen que 400.000 soldats del mon porten el seu calçat). Tampoc deixen de banda altres negocis, com la maquinaria de neteja viària, vehicles per bombers, protecció NBQ (nuclear, biològica i química)...



Així per 2015 van ser 679.908€ (adjudicat el 21/1/2016), el 2016 van ser 678.499€ (adjudicat el 19/4/2016) i ara es convoca una nova compra per un valor de sortida de 1.443.456€.



En total hauran estat 2.801.863€, crida l’atenció l’increment de la convocatòria per 2017, un import força alt si tenim en conte que el cos dels Mossos te un 17.000 efectius, això fa 165€ per agent, però no tots els agents fan servir roba de paisà, és de suposar que el seu nombre és molt més petit, potser pot rondar el 2.000 (1.400€ per efectiu).



És un tema per pensar.

