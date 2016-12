[Sindicat de Barri] Rectificació de la informació publicada sobre el conflicte del Bar 134

En concret, explicaven en un correu electrònic, tot i que alguns socis de Velcro Bar i de A Casa Portuguesa van participar en la formació de Rombonautas SL (propietària del Bar 134) a dia d’avui no tenen cap relació mercantil. Alhora, també insistien, cap dels suposats socis del Bar 134 que nosaltres vinculàvem amb Velcro Bar i A Casa Portuguesa té ni ha tingut cap relació amb ells.

Un cop rebuts aquests correus electrònics vam decidir esborrar qualsevol menció a aquestes dues empreses fins poder contrastar aquestes informacions. A hores d’ara, encara no tenim tota la informació suficient per poder assegurar qui està darrera del Bar 134. Aquesta informació no és senzilla d’esbrinar ja que al registre mercantil només hi apareixen els càrrecs directius i els socis fundadors, però si hi ha socis que han entrat després o altres que han marxat no estan obligats a inscriure-ho. L’única informació contrastada és que Javier Roman Abollado és l’administrador únic de l’empresa.

Volem demanar disculpes pel nostre error, tant a la gent que s’ha interessat per aquest conflicte com a Velcro Bar i A Casa Portuguesa. Ens vam precipitar en publicar unes informacions que ens van arribar sense haver donat els passos necessaris per corroborar si eren certes.

Per això decidim fer aquesta rectificació en espera de rebre noves dades que ens puguin permetre ampliar i actualitzar les informacions emeses fins ara.

Sindicat de Barri de Gràcia

15/12/16