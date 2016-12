Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: mitjans i manipulació Dissabte 17D- Presentació de LaMoscaTV Dissabte 17 desembre 18h a La Torna presentem i estrenem la nova tele dels moviments socials. Clica la imatge per una versió més gran





Neix LaMosca.tv



Els mitjans lliures i comunitaris són una garantia per a l'exercici de la llibertat d'expressió i el dret a la informació i a la comunicació. En el cas de la ràdio i la televisió, la creació i el manteniment d'aquest tipus d'emissores, però, està greument limitat per la legislació que, tan en el cas català com en l'espanyol, figura entre les més endarrerides d’Europa.

A Catalunya, els mitjans lliures i comunitaris porten una trentena d’anys ocupant les ones, alliberant espais radioelèctrics i desobeint les injustes lleis. Un grup de persones i col·lectius ens sumem a aquesta lluita i alliberem el canal 28 de la TDT -exercint els nostres drets fonamentals (llibertat d’expressió i dret a la informació i a la comunicació)- preservant-lo com a un espai lliure, independent i comunitari.



Neix LaMosca.tv; un canal de televisió comunitari, lliure i autogestionat. A partir de l’1 de gener emetrà -des del Maresme fins al Baix Llobregat- pel canal 28 de la TDT i per internet a lamosca.tv. Actualment l’emissió està en fase de proves.



Així, LaMosca.tv neix amb la intenció d’oferir continguts lliures del control de les elits econòmiques i polítiques per tal de promoure la informació al servei de la transformació social. Pretenem col·locar en el centre de l’agenda mediàtica les propostes que sorgeixen des de la societat civil organitzada.



LaMosca.tv és un projecte obert a tots els projectes, col·lectius i persones que comparteixin la mateixa visió de la comunicació: independència econòmica de grans empreses i governs, democràcia interna, qualitat en els continguts i participació activa.



Dissabte a les 18h a La Torna explicarem aquest projecte que ens agradaria poder compartir -i fer crèixer- amb vosaltres: https://www.facebook.com/events/250017705415152/.

LaMosca.tv continua mantenint els canals de LaTele.cat:

- Facebook: https://www.facebook.com/okupemlesones/

- Twitter: https://twitter.com/okupemlesones

- GNUsocial @okupemlesones



Nou e-mail: comunicacio ARROBA lamosca.tv.

Nova web (encara en construcció): www.lamosca.tv



Ens veiem el dissabte a La Torna!

This work is in the public domain afegir comentari ...