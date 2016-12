Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Presentació del llibre “La efervescencia social de los años veinte, Barcelona 1917-1923” Dijous 15 de desembre a les 19'00 a l'Ateneu La Base Presentació i xerrada amb el seu autor, Manuel Aisa. Organitza l’editorial Descontrol. Clica la imatge per una versió més gran

En el período de 1917 a 1923 la CNT supo encontrar la manera de organizar el malestar de los humildes, entendió que sólo ellos con su esfuerzo podían tener la capacidad para organizar y construir una sociedad paralela que ofreciera las oportunidades que las instituciones estatales eran incapaces de ofrecer a sus con-ciudadanos. ‘La Construcción de la Sociedad Paralela’, que toma forma y definición sobre todo a partir del Congreso Regional de la CNT en 1918, articula los esfuerzos hacia las Escuelas Racionalistas, Ateneos, los Sindicatos de Industria, las Cooperativas de Consumo, las Cooperativas de Construcción, los Socorros Mutuos, los Economatos, etc. Todo ello encaminado a tejer una respuesta social, que tenía por objetivo dignificar la vida del movimiento obrero y sus familias. Al mismo tiempo eran perseguidos y represaliados por toda una amalgama de sanguinarios estamentos estatales: Policía, Guardia Civil, Ejército, Somaten, Sindicato Libre, y las bandas de pistoleros de Bravo Portillo y el Barón de Köenning; dirigidos por la Patronal y el tiro a la espalda de la “Ley de Fugas”. Mira també:

http://www.descontrol.cat



This work is in the public domain afegir comentari ...