Hacia la II parte del Congreso de Reestruturación de la CNT-AIT

Durante los días 4, 5 y 6 de Noviembre, se realizó en Benissa la primera parte del Congreso de Re-estructuración de la CNT-AIT. Los sindicatos participantes ratificaron los Principios, Tácticas y Finalidades de la CNT, así como la adhesión a la AIT. Además se trabajó la metodología para concretar la II parte del Congreso en Abril de 2017.





Esta ratificación no es una mera pauta de formalidad o el primer paso de un protocolo a seguir para actuar después en dirección contraria, hecho que hemos podido comprobar durante los últimos tiempos en esa CNT que camina por la senda del posibilismo reformista y tiene como meta la exclusión y eliminación del anarco-sindicalismo, paradójicamente, de la organización que durante un siglo ha venido siendo el único y exclusivo baluarte de la práctica anarco-sindical.





Esta tendencia capitalista de reformar a la CNT parece que haya ganado la primera batalla al expulsar y marginar a los anarcosindicalistas, dividiéndonos demagógicamente con etiquetas como “escisionistas”, “críticos de dentro”, “críticos de fuera”, “talibanes”… ¡Si! Esos reformistas disfrazados de la cnt han planteado esa primera batalla, pero no ganarán la guerra.





De momento, la segunda batalla, vaya por delante, ya no la pueden ganar. Habían pretendido modelar y domesticar a su gusto y antojo, también, a la Asociación Internacional de Trabajadores, pero, como muchos/as ya debéis saber, la AIT, en el reciente XXVI Congreso celebrado en Varsovia, les ha desafiliado, a razón de sus conductas en descarado boicot a la internacional junto a sus franquicias italiana y alemana, pues los intentos divisivos y destructivos del Comité Confederal de la CNT, en complicidad con FAU y USI, no son más que un ataque a los mismos principios, tácticas y objetivos de la AIT y el anarco-sindicalismo” (manifiesto del XXVI Congreso de la AIT).





La ratificación acaecida en Benissa, no es más que la concreción tangible del compromiso inequívoco con el ANARCOSINDICALISMO de un grupo creciente de sindicatos que nos hemos citado para los días 13, 14, 15 y 16 de Abril de 2017, a própósito de concluir satisfactoriamente con el proceso de re-estructuración de la CNT-AIT.





Esta convocatoria la hacemos extensiva a todos los anarco-sindicalistas sinceros “de dentro y de fuera”, que queremos, de una vez por todas, caminar hacia la Anarquía mediante la Acción Directa, sobre la base de nuestros PTF y nuestra coherente pertenencia a la AIT.





La internacional anarcosindicalista, en su XXVI Congreso, denuncia enérgicamente esos intentos de usurpación del nombre de la AIT y de crear una organización paralela demostrados con la pretendida “Conferencia para la Refundación de la AIT” celebrada en Barakaldo y, coherentemente, nos tiende la mano para ayudar y ser ayudados en ese compromiso mutuo de “fortalecer, defender y hacer crecer la comunidad internacional”.

El XXVI Congreso de la AIT recibió declaraciones de apoyo de unos 40 sindicatos locales de España (actuales y antiguos miembros de la CNT hoy desafiliada) y, al Congreso, asistieron también varios observadores de unos y otros sindicatos. Las declaraciones están bien, pero ahora ha llegado la hora de acompañarlas de la acción.





Es hora de reforzar el anarcosindicalismo en un frente unido, apoyando o adhiriéndose al Congreso de Reestructuración de la CNT-AIT. Para adherirse hay que ratificar, asistiendo a la segunda parte del Congreso en Abril, los acuerdos emanados de la primera parte, y ponerse en contacto con la CNT/AIT: congresocntait ARROBA riseup.net – Telf. 688 961 936





Hay que materializar esa consigna nuestra que dice “¡UNION, ACCIÓN Y AUTOGESTIÓN!”. De la cita ya sois conocedores (13, 14, 15 y 16 de Abril), ya hemos informado de las resoluciones de la primera parte del Congreso y del modo de llevar tal consigna a cabo. Mira també:

