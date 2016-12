Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal : corrupció i poder : criminalització i repressió : ecologia : guerra Solidaridad conlos Defensores del Agua de Standing Rock y por la libertad de Leonard Peltier MARTES 13 DICIEMBRE

17h CONCENTRACIÓ

Plaça dels Països Catalans ( Estació de Sants) Más de 300 naciones tribales de los Estados Unidos de América, se oponen al proyecto de construcción de un oleoducto de 1.885 kilómetros, que pretende transportar petróleo desde Dakota del Norte a Illinois, y desde allí distribuirlo al Golfo de México.



El proyecto “Dakota Access”, tiene previsto atravesar los territorios de Standing Rock, en Dakota del Norte y Dakota del Sur, considerados por las comunidades indígenas de la reserva de la zona, como territorios sagrados, y se oponen al trazado del oleoducto, ocupando el territorio y montando un campamento para que las máquinas no puedan avanzar.



En los últimos meses, numerosas tribus del país se han solidarizado con los hunkpapas y dakotas de Standing Rock, concentrándose desde Abril cientos de personas en los campamentos, y consiguiendo detener momentáneamente en algunos lugares las obras con acciones de resistencia no violenta, amarrándose a la maquinaria pesada.



Los protectores del agua de Standing Rock, se oponen al proyecto porque la construcción y el paso del gasoducto significa la contaminación de los territorios y las aguas del río Missouri, que son para ellos de vital importancia para su supervivencia como pueblo y sus modos de vida.



El pasado mes de Abril, el gobernador de Dakota del Norte ordenó a las fuerzas policiales que desalojaran los campamentos, utilizando blindados, equipos antidisturbios y gases lacrimógenos contra las cerca de 800 personas acampadas, produciéndose hasta el momento, más de 400 detenciones entre indígenas y ecologistas.



En Noviembre el presidente de los Estados Unidos Obama, admitió que las protestas que reclamaban el respeto a los tratados firmados por los antepasados de los actuales defensores del agua de Standing Rock, le ha llevado a estudiar cambios en su trazado; aunque ha manifestado que prefiere esperar a que la compañía que promueve el proyecto, trate de llegar a un acuerdo con los indígenas de la reserva, antes de valorar la intervención del gobierno. Por otra parte, un informe del ejército ha confirmado las preocupaciones de lxs indígenas y ha propuesto un trazado a 800 metros del curso del río.



La lucha por el agua en Standing Rock es la misma lucha que otras comunidades indígenas de México, como las del pueblo Yaqui, las de San Sebastián de Bachajón o en San Pedro Tlanixco, así como en toda América del Sur, mantienen abiertas para la preservación de los espacios naturales en los que se encuentran sus territorios ancestrales. Es una lucha para la preservación del medio ambiente y contra el avance de los productos transgénicos, manipulados y tratados con todo tipo de contaminantes que empobrecen y envenenan los pocos espacios naturales que quedan en el planeta.



Estas luchas indígenas también tiene sus reflejos en la vieja Europa a través de la defensa de los territorios en Notre Dâme des Landes de Francia, en los bosques de Hambach en Alemania, en la recuperación de las tierras comunitarias en el estado español, el Pla Caufec en Catalunya o en las luchas contra las líneas de alta tensión (MAT) o los trenes de alta velocidad (TAV), en las que nos sentimos convocadxs.



Son luchas contra la desmedida codicia de las grandes multinacionales y sus megaproyectos, que no tienen el menor reparo en dejar este planeta completamente desolado, para su exclusivo beneficio. Todas ellas son luchas contra el neoliberalismo y por la humanidad.



El agua es vida. Mira també:

https://cslpbarcelona.wordpress.com



This work is in the public domain afegir comentari ...