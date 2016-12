Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Manifestació solidària amb les encausades pel #desnonamentclot Avui dilluns 12 de desembre Manifestació solidària amb les encausades pel #desnonamentclot.

A les 19h al c/Andrade 22, al davant dels Jardins del Clot de la Mel (Clot). Clica la imatge per una versió més gran

A l'estiu del 2011 un grup de 300 persones va intentar aturar el desnonament de la família de l'Eliseo i la Verónica.

Els dies 14 i 15 de desembre elles dues i tres persones solidàries més seran jutjades per aquesta acció, acusades per Fiscalia i Generalitat les quals demanen penes d'entre 4 i 5 anys de presó.



5 anys després, LA SOLIDARITAT SEGUEIX SENT LA NOSTRA MILLOR ARMA! Mira també:

http://www.desnonamentclot.org



This work is in the public domain afegir comentari ...