Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Algo va mal “El orden” está carcomido por corrupción y recortes, y se sostiene. Hace tiempo que se habla del “fin de la Historia”, me quedo con el discurso demoledor de Régis Debray: La Mediología, con una introducción de acceso gratuito: https://monoskop.org/images/c/c4/Debray_Regis_Introduccion_a_la_mediolog y con los movimientos de la globalidad ciudadana de los 90s. Añado datos; el Foro Social de Porto Alegre logró la presencia de poderosos y la publicación de la denuncia de los instrumentos que utiliza el poder para captar votos que hizo Debray en el 2000 fue subvencionada por el ministerio francés de Cultura.

Aconsejo la lectura, porque ofrece una excelente perspectiva del mal que padecemos; estamos atrapados por el juego de lo que nos hacen ve; es el fin de nuestro discurso. ¿Cómo? , Régis lo explica muy bien. Vemos lo que quieran que veamos, porque nos imponen la mirada.

Han pasado más de tres lustros. Ha habido muchos y muy buenos discursos que denunciaban las maniobras de manipulación que estamos sufriendo. Yo también puse mi granito de arena: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=154068

¿Terapia? Hay gérmenes de movimientos ciudadanos y gobiernos alternativos. No hemos logrado convencer a los votantes que están atrapados en la visión del orden, pese a que cada vez está más claro que es falsa.

Voy a limitarme a un ejemplo, a finales de la última semana se han conmemorado sucesivamente los días contra la corrupción y en defensa de los Derechos Humanos. La España de Rajoy ha tenido índices inquietantes en ambas; puedes leer el informe de Amnistía Internacional: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/espana/ ; el propio orden dice que hay desorden; la misma ONU que tenía como misión crear el Estado de Palestina y aún no lo ha hecho, da un buen tirón de orejas a nuestro presidente, que sería aún el candidato más votado según las encuestas.

La actualidad está repleta de síntomas de ruptura y de putrefacción de lo que vemos como “orden”; baste mencionar los rumores sobre manipulación de la elección de Trump y no olvidemos que la voz cantante la tiene la CIA.

¿Qué hace la oposición? Una oposición ya desgarrada por etiquetas se desgarra más en luchas internas.

No pretendo proponer una terapia, pero recuerdo que corrupción, recortes y deuda están aquí y que lo menos que puede hacer la oposición es unirse para impedirlo y para mostrar que no es cierto que sean inevitables, y que los instrumentos de control que no funcionan, véase Banco de España o véase la justicia, pueden y deben funcionar. La oposición no tiene disculpa alguna para permitir la impunidad.

http://carlos-ortizdezarate.blogspot.com.es/ Mira també:

http://carlos-ortizdezarate.blogspot.com.es/

http://www.diariosigloxxi.com/firmas/carlosortiz



This work is in the public domain afegir comentari ...