Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Última carta de Mike, el compa caido martir en Rojava bajo bombas turcas (cast.) Hola a todos,



Estoy de nuevo en Rojava y estaré aquí durante los próximos meses para defender la revolución.



La lucha de Rojava es el movimiento revolucionario más dinámico y revolucionario de nuestro tiempo. Estoy decidido a participar en el trabajo de los aliados izquierdistas e internacionalistas reunidos detrás de este movimiento, para ayudar a construirlo y aprender de él. Todo lo que hemos soñado estudiando la teoría se reproduce en Rojava, modificado y adaptado a su lucha y hechos reales. Rojava está haciendo todo esto y reorganizando la sociedad a pesar del caos y la destrucción de 5 años de guerra civil. Los logros de la revolución bajo condiciones tan severas son verdaderamente notables.



Ahora que estoy de vuelta en Rojava, sé que todas mis necesidades serán satisfechas. Aquí nunca me faltarán las necesidades básicas por falta de dinero. Yo, como todos los demás en Rojava, nunca estaremos sin comida ni agua, ropa o un lugar para descansar por la noche. El movimiento se ocupa de la gente aquí.



Eso no quiere decir que Rojava y el resto de Siria no necesitan ayuda.



Invitó a todos mis amigos y compañeros a aprender sobre la revolución de Rojava y cómo están liderando la guerra contra los fascistas de ISIS. Invitó a todos ustedes a que sean capaces de ayudar o enviar donaciones para que esta revolución se fortalezca.



Mike





https://325.nostate.net/2016/12/06/rest-in-power-anarchist-comrade-micha/

This work is in the public domain afegir comentari ...