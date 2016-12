Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: laboral [Sindicat de Barri] 2ª visita a l'administrador del Bar 134 Clica la imatge per una versió més gran

Ahir a la nit, dijous 8 de decembre, vam anar a la porta del bar El Otro a repartir volants sobre el conflicte laboral obert al Bar 134. Quina relació té un bar amb l’altre? Resulta que cada dijous Javier Roman Abollado, l’administrador de l’empresa morosa, és l’encarregat de la música en el bar El Otro. Perquè a part de com a administrador deutor, el senyor Roman també té una altra personalitat dins el món musical: DJ Romanoff. Només arribar, el responsable del Bar 134 va sortir al carrer i ens va comunicar que ens entèn ja que ell també és una part afectada en aquest conflicte, afirmant que els socis de Rombonautas SL, propietaris del Bar 134, també li deuen diners. Però qui són aquests socis? Mateu Cabré Barrera: soci i ex administrador del Bar 134. Tambié és accionista de Velcro Bar, al carrer Vallfogona n.º 10 de Gràcia. Podeu contactar amb Velcro Bar per Facebook o per Twitter. Jordi Ribe Bruges: soci i ex administrador del Bar 134. També accionista i administrador de la Casa Portuguesa (Mimos de Portugal SL), al carrer de l’Or n.º 8 de Gràcia. Però segurament el coneixereu com a Jordi Salva, ja que també és soci i administrador de Salvadiscos, a la plaça Santa Madrona n.º 4. Podeu contactar amb la Casa Portuguesa pel Facebook i amb Salvadiscos també al seu Facebook. Després d’estar repartint els volants al bar El Otro vam estar també al Velcro Bar i a la Casa Portuguesa repartint els que quedaven. S’ha de dir que la jornada va ser molt productiva. No només vam estar informant sobre el conflicte del Bar 134 sinó que vam poder parlar amb altres treballadors que tenen o han tingut problemes amb aquests mateixos empresaris, a més a més altres cambrers de la zona també es van interessar pel Sindicat de Barri. Mira també:

