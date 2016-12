Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: laboral Declaración del XXVI Congreso de la AIT Del 2 al 4 de diciembre de 2016 hubo un congreso de la AIT que se celebró en Varsovia, Polonia, donde se resolvió reafirmar los objetivos, tácticas y principios de la AIT y comprometerse a fortalecer y hacer crecer la comunidad internacional.

El congreso ha aprobado la creación de formación de organizadores de trabajo y estrategia para grupos de actividades en el lugar de trabajo. También se decidió organizar eventos promocionales en todo el mundo para facilitar la difusión de nuestras ideas y animar a los trabajadores a unirse a nuestras filas.



El congreso también vio una serie de nuevas afiliaciones y, desafortunadamente, las desafiliaciones.



La CNT, la FAU y la USI han sido desafiliadas como resultado de un descuido consciente por el proceso, estatutos y cuotas de la AIT. Los intentos divisivos y destructivos del Comité Confederal de la CNT en complicidad con FAU y USI no son más que un ataque a los mismos principios, tácticas y objetivos de la AIT y el anarcosindicalismo.



Denunciamos sus intentos de apropiarse del nombre de la AIT y de crear una organización paralela a la AIT en los términos más fuertes posibles.



Reconocemos el conflicto dentro de la CNT. Recibimos declaraciones de apoyo dirigidas al congreso por cerca de 40 sindicatos locales de España (actuales y antiguos miembros de la CNT), y en el congreso asistieron también varios observadores de estos y otros sindicatos Organizaciones.



Permanecemos solidarios unos con otros y damos la bienvenida a quienes se están organizando y luchando contra la explotación para unirse a nosotros.



Adoptada por el Congreso, 4 de diciembre de 2016

