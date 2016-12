Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Si juzgan a unx juzgan a todxs! Con alegría recibimos la noticia sobre la reciente absolución de la compa anarquista de Amsterdam en el jucio en el que la acusaron de participar en un atraco bancario en el 2013 en Aachen/Alemania. Pero aún están dos compañerxs más presxs en las mazmorras del estado alemán, detenidxs en Abril y Junio 2016 en Barcelona y acusadsxs de otro atraco bancario espectacular al Pax-Bank en Noviembre 2014 en la misma ciudad de Aachen. El inicio del circo judicial en contra de ellxs está fijado en Lunes 23 de Enero 2017.ante el mismo juzgado de Aachen que absolvió la compañera holandesa recientemente.



Aqui todas las fechas de las en total 25 sesiones (!):



23 y 26 de Enero 2017

9,13,14 y 16 de Febrero 2017

2,6,9,10,13,20,23,27,28 y 31 de Marzo 2017

3,7,24,25 y 28 de Abril 2017

5, 12, 18 y 22 de Mayo 2017



Aunque muchxs compañerxs solidarixs estamos momentaneamente amenazadxs de desalojos de nuestras viviendas, intentaremos mostrar nuestra solidaridad con lxs compas acusadxs y pronto juzgadxs en Alemania, de forma continuada y decidida.



A cambio del atraco juzgado contra la compañera holandesa donde el "daño" causado se cifraba en "solamente" 42.000€, el atraco que será juzgado en éste macro-proceso (el del 2014) está dotado en un valor de expropiación mucho más importante y de un enemigo-banco de consideración potente (Pax-Bank).



La prensa alemana (Aachener Zeitung) cargó fuertemente contra nuestrxs compañerxs y mienten una vez más cuando dicen que el compañero acusado "tiene antecedentes por un atraco de banco". A lxs dos quieren acusar, segun prensa, de los tres atracos de los años 2012, 2013 y 2014. Dicen también que "un ahora clandestino intimo amigo anarquista barcelonés de ambxs tuvo un accidente de coche delante del Pax-Bank en verano del 2011" y "las armas usadas en dos de los atracos compradas en Belgica son de la misma marca".



Mientras tanto las investigaciones policiales del LKA Düsseldorf bajo mando de Hans Kessel no han llegado a mucho más que unos pobres rastros ADN en ropa, pelucas y herramientas. Como sabemos éstos rastros no sirven para declarar una persona culpable, porque no prueban que la/el acusadx en realidad ha estado presente en el atraco.



Para éste madero es "evidente que los atracadores vienen de la scena de la extrema isquierda okupa de Barcelona",aunque no puede demostrar de donde surgen sus fantasiosos "conocimientos".



Lxs compañerxs detenidxs siguien firmes en sus convicciones y se están preparando para la farsa de jucio que les espera.



LIBERTAD PARA LXS ACUSADXS DE LOS ATRACOS DE AACHEN!



ABAJO LOS MUROS DE LAS CÄRCELES, PRESXS A LA CALLE!



SOLIDARIDAD ES ACCIÓN DIRECTA!

