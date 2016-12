Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats "El Kurdistan, la guerra de les dones" (documental passat al Canal 33)

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/60-minuts/el-kurdistan-la-guerra-de-les El poble kurd ha patit històricament la repressió dels països en què es troba repartit. Però els que més han patit aquesta repressió han estat les dones, perquè han hagut de sumar a la prohibició de mantenir la seva llengua i el seus costums, l'opressió derivada de la concepció masclista dels països ocupants. En tots aquests països, han estat les dones les que han encapçalat les revoltes per reclamar els drets nacionals dels kurds, i això permès que les dones emprenguessin al mateix temps una revolució per conquistar els drets de les dones. Moltes han patit presó i tortures, però els resultats de tots aquests anys de lluita es comencen a veure als territoris que es van recuperant de les mans d'Estat Islàmic, on s'imposa la paritat i la coresponsabilitat tant a les esferes públiques com en el si dels partits polítics.

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...