Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí Sopador antirepressiu [16 desembre 20h] El proper divendres 16 de desembre organitzem un Sopador Antirepressiu a les 20h a l'Ateneu anarquista la Hidra, de la ciutat de Rubí (C/ General Prim Nº47). Al sopador hi haurà cuina mexicana (o ho intentarem)i vegana, a més de birreta artesana! Tot a preus populars. Tot això amb la companyia del gran Cantautor Mutante, que no us deixarà indiferents!



Els diners obtinguts seràn destinats a la caixa de resistència del projecte.



Us hi esperem,



S(A)luti



Per més informació podeu consultar el nostre blog: https://ateneuanarquistalahidra.wordpress.com/2016/12/05/comunicado-situ/

